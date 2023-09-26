Молочная компания из Дмитрова расширила рынок сбыта
Дмитровское молочное предприятие «Братья Чебурашкины» расширило рынок сбыта. Теперь продукцию компании можно найти в онлайн-магазине «ВкусВилл».
«Мы видим, что магазины заинтересованы в реализации подобной продукции, некоторые из них организовывают отдельные полки для фермерской продукции, другие - расширяют с ее помощью ассортимент в онлайн-магазинах», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Компания изготавливает молочные и кисломолочные продукты. Всего линейка «Братьев Чебурашкиных» насчитывает 11 позиций.
Отмечается, что продукция предприятия также представлена в крупнейших торговых сетях, а также в известных ресторанах и кафе Москвы и Санкт-Петербурга.
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