29 августа 2024, 18:44

Молебен в честь престольного праздника прошел в воскресенском Богатищеве

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Престольный праздник Успение Пресвятой Богородицы отметили жители деревни Богатищево городского округа Воскресенск. В честь православного события организовали молебен с водосвятием и подготовили концертную программу.

Каждый год праздник Успение Пресвятой Богородицы собирает православных жителей деревни на молитву.

В этот раз в центре поселения провели праздничный молебен с водосвятием. Его совершил Благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Сергий Рыбаков.

Для сельчан вокалисты группы «Бриз» Дома культуры Конобеева организовали программу с песенными и танцевальными номерами.

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Праздники Религия Воскресенск
29 августа 2024, 18:25
Спортивный комплекс и школа искусств в Серпухове провели день открытых дверей
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русский медведь» и школа искусств провели для родителей из Серпухова день открытых дверей. В городском округе созданы условия для всестороннего развития ребенка.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» работают свыше 15 направлений. В учреждении занимаются более 3000 детей и взрослых. Руководство планирует развивать женский футбол после того, как построят профессиональные мини-футбольные поля. Комплекс имеет удобное расположение, что также важно для родителей при выборе секции.

Детской музыкальной школе искусств в этом году исполнилось 80 лет. Здесь созданы направления игры на фортепиано, скрипке, флейте, виолончели, саксофоне, ударных инструментах, аккордеоне и домре. Можно научиться петь сольно или в хоре.

Педагоги и воспитанники подготовили для гостей показательные выступления, чтобы родители и дети смогли определиться в выборе.

День открытых дверей - это возможность наглядно посмотреть, какие кружки и секции работают в Серпухове.

«Продолжим развивать дополнительное образование в муниципалитете, чтобы как можно больше ребят находили себе занятие по душе», - отметил Сергей Никитенко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Образование
29 августа 2024, 18:03
Забег «Кросс нации» пройдет в Шатуре 21 сентября
Министерство спорта России
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Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации» состоится в Шатуре 21 сентября. В Минспорте Подмосковья рассказали подробнее о мероприятии.

Для участия в «Кроссе нации» в Шатуре понадобится заполнить форму. Регистрация уже идет и продлится до 19 сентября или до достижения лимита участников.

Любители бега могут выбрать для себя дистанцию по силам - от одного до 12 километров.

В прошлом году забег объединил больше тысячи спортсменов из Московской области и других регионов России. Самым старшим стал 83-летний Айтпай Маматов, а самым младшим - трехлетний Даниил Пагарский. Оба бегуна представляли городской округ Шатура.

«Кросс нации» проведут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Шатура
29 августа 2024, 17:06
Автоинспекторы в Лосино-Петровском напомнили жителям правила дорожного движения
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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и сотрудники Госавтоинспекции в Лосино-Петровском напомнили жителям правила дорожного движения. Рейд провели на оживленных переходах в районе парка культуры и отдыха «Свердловский».

Рейд провели в преддверии Дня знаний с целью предупреждения детского травматизма на дорогах. Госавтоинспекторы находились рядом с пешеходными переходами и объясняли жителям правила безопасного движения, в том числе для водителей средств индивидуальной мобильности. Помимо этого, они раздавали информационные листовки.

«Такие меры, направленные на предотвращение дорожных происшествий и повышение общей культуры поведения на дороге, являются неотъемлемой частью работы. Они помогают формировать у граждан ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих на дорогах», - прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

«Новости Подмосковья можно обсудить в „Суперчате 360“.

Правила Лосино-Петровский
29 августа 2024, 16:35
Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» прошел в Воскресенске
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В Воскресенке прошел фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо». Профессионалы индустрии гостеприимства рассказали про новые туристические маршруты в рамках форума «Мы из-под Москвы».

Представители туристической сферы и гостиничного бизнеса Московской области рассказали о новых продуктах, программы и маршрутах, а также узнали о способах привлечения туристов.

Каждый участник получил брендированные сувениры и благодарственное письмо от директора «Парка городского округа Воскресенск» Оксаны Сайкиной.

Участники форума подписали договоры о дальнейшем сотрудничестве и продолжили работу в парке усадьбы Кривякино.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Воскресенск Москва

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