Молебен в честь престольного праздника прошел в воскресенском Богатищеве
Престольный праздник Успение Пресвятой Богородицы отметили жители деревни Богатищево городского округа Воскресенск. В честь православного события организовали молебен с водосвятием и подготовили концертную программу.
Каждый год праздник Успение Пресвятой Богородицы собирает православных жителей деревни на молитву.
В этот раз в центре поселения провели праздничный молебен с водосвятием. Его совершил Благочинный 2-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Сергий Рыбаков.
Для сельчан вокалисты группы «Бриз» Дома культуры Конобеева организовали программу с песенными и танцевальными номерами.
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