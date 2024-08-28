Молебен к началу учебного года провели в Дмитрове

Инструктор по физической культуре Варвара Шумик начала работать в Дмитрове. Она будет вести занятия в двух детских садах округа.

Варвара занималась санным спортом и входила в состав сборной Московской области. Она окончила Внуковскую школу в Дмитрове и поступила в местный филиал университета «Дубна» по целевому набору. Этим летом выпускница вуза начала вести занятия в детских садах «Родничок» и «Золотой ключик».

«Дети меня приняли очень хорошо, им нравятся занятия физкультурой. Сейчас, летом, мы стараемся проводить их на улице. Это и эстафеты, и командные игры, а утром для всех детей и даже воспитателей - обязательная физзарядка: веселая и с музыкой», - рассказала Варвара.

В будущем молодой педагог планирует совершенствоваться в профессии и повышать квалификацию.

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