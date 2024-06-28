Модернизацию тепловых объектов в Подольске завершат к зимнему сезону

Специалисты уже демонтировали один из старых котлов, который пришел в негодность и подготовили основание для установки нового котла.

Заместитель руководителя по строительству ООО «РСПК» Александр Агеев сообщил, что большая часть оборудования уже заказана, и в настоящий момент идет согласование проектной документации. Работы выполняются согласно установленному плану.

Помимо этого, до начала отопительного сезона планируется замена газового хозяйства, окон и ремонт стен как внутри, так и снаружи котельной. Все эти меры позволят увеличить мощность котельной на 20 процентов и значительно повысить качество предоставляемых услуг. Также на объекте по адресу Победы, 4 идет полная реконструкция.

Отметим, что благодаря реконструкции увеличится подача тепла, так как раньше к котельной было подключено около 40 домов микрорайона Шепчинки, то осенью это число возрастет до 140.

Работы по модернизации теплосетей проходят строго по графику и на всех объектах соблюдаются установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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