Модернизацию теплотрассы проведут в Клину

Дело в том, что старую теплотрассу уложили в городе еще в 1990-е годы надземным способом. Однако сейчас появилась возможность заменить старые трубы на новые и спрятать их в землю. Подготовительный этап работ начали уже на улицах Дзержинского, Литейная и Менделеева.

Модернизация теплотрассы стала возможной благодаря соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область». В рамках сотрудничества в округе планируют заменить все тепловое хозяйство, а также построить новые котельные.

«Это очень важные и долгожданные для клинчан работы. Преображения этих улиц Клин ждал уже долгие годы. Привлекательней внешний облик - важная вещь для нашего округа Музыки, Красоты и Культуры», - отметила глава округа Алена Сокольская.

Она подчеркнула, что замена старых труб на новые повысит надежность системы теплоснабжения.