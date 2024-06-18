Модернизацию теплосетей завершат в Лобне к началу отопительного сезона

Новые краны Ду400 установили на магистральной тепловой сети. Также рабочие промывают и опрессовывают котлы в котельной на улице Калинина и на районной тепловой станции «Лобня». Специалисты начали перекладывать тепловые сети. В то же время они увеличивают диаметр трубопровода на улице Ленина. Сотрудники газовой службы занимаются и проверкой системы.

Текущим ремонтом многоквартирных домов занимаются управляющие компании. Потолочные плиты обновили в доме на Колычева, локально отремонтировали подъезд на Авиационной, участок трубы заменили на улице Научный городок. Кроме того, специалисты отремонтировали ограждение на улице Чехова и межпанельные швы на улице Жирохова. Также здесь привели в порядок входную группу магазина.

Одновременно в городе благоустраивают общественные территории. Траву покосили вокруг центрального парка, на улице Текстильной, в микрорайоне Восточный и у храма в Катюшках.

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