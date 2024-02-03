03 февраля 2024, 20:39

Модернизацию станции водоподготовки завершили в Воскресенске

Telegram-канал главы г.о. Воскресенск
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Модернизацию станции водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика» завершили в январе. Специалисты провели монтаж и ввели в эксплуатацию новое оборудование. В результате проведенных мероприятий жители одноименного микрорайона получили очищенную от примесей и соответствующую нормам питьевую воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава Воскресенска Алексей Малкин вместе с первым заместителем министра ЖКХ Московской области Сергеем Черепановым посетили объект. Они лично продегустировали воду, поступающую в дома местных жителей.

«Модернизированный ВЗУ производительностью 960 м3/сутки обеспечивает бесперебойным качественным питьевым ресурсом 2,2 тысячи жителей микрорайона „Фетровая фабрика“», - подчеркнул Алексей Малкин в своем Telegram-канале.

ЖКХ Воскресенск
03 февраля 2024, 20:09
Боксеры из Люберец выступят на первенстве ЦФО по тайскому боксу 5 февраля
Наталья Лымарь
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Тренер по тайскому боксу Иван Савельев продолжает готовить спортсменов к первенству Центрального федерального округа (ЦФО), которое стартует 5 февраля. Савельев является одним из основателей тайской школы бокса в Люберцах во дворце спорта «Триумф».

Большинство его учеников достигли впечатляющих успехов в тайском боксе, став мастерами спорта и заняв призовые места на соревнованиях разного уровня.

«Сейчас мы отрабатываем скрутки, вводим в тренировки больше клинча, когда боец „связывает“ действия противника, фиксируя его руки и удерживая его на ближней дистанции. Это самый сложный элемент в тайском боксе, чтобы побороть, нокаутировать противника», - поделился Иван Савельев.

Безопасность спортсменов - важный аспект как на тренировках, так и на соревнованиях. Перед боем тайские боксеры надевают специальную защиту, включающую бандаж, каппу, жилет, перчатки и налокотники.

Спортсмены отмечают, что зал во дворце спорта «Триумф» является лучшим в городском округе. Здесь есть современный ринг, который создает атмосферу настоящего поединка. Школа тайского бокса в Люберцах получила такую возможность благодаря поддержке администрации города и финансированию поездки на предстоящие соревнования.

Тренер Иван Савельев добавил, что победа на первенстве ЦФО откроет дорогу люберецким спортсменам в национальную сборную России. Для всех его учеников это является главной целью на сегодняшний день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Бокс
03 февраля 2024, 19:57
Шахматистка из Химок завоевала серебряные медали областных первенств Подмосковья
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Спортсменка химкинского клуба «Благо» Милана Петрова завоевала серебряные медали областных первенств по шашкам и шахматам. Соревнование проходило среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Истре.

«С 2015 года Милана Петрова имеет второй разряд по спорту глухих. Искренне поздравляю спортсменку с такими высокими результатами», - прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Химкинский физкультурно-спортивный клуб «Благо» начал свою работу в Химках в 2005 году. В настоящее время в нем занимаются 190 человек, включая 70 детей. Занятия проводятся для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, инвалидов по зрению и инвалидов с интеллектуальными нарушениями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
03 февраля 2024, 19:52
Галерея имени Горшина в Химках победила в конкурсном отборе национального проекта «Культура-2024»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Картинная галерея имени Горшина, расположенная в городском округе Химки, победила в конкурсном отборе национального проекта «Культура-2024» благодаря своему инновационному мультимедиагиду. Проект реализован на цифровой платформе «Артефакт», представляющей собой передовое решение в сфере культурного просвещения и доступности искусства.

С помощью разработанного мультимедиагида посетители галереи могут погрузиться в уникальный мир искусства, где более 40 экспозиций оживут перед их глазами. Все, что потребуется от гостей - это смартфон. Скачав необходимую выставку через приложение «Артефакт», посетители смогут навести камеру на интересующий их экспонат. В ответ приложение предоставит подробную информацию о произведении и его создателе, а также выделит ключевые «точки интереса».

«Этот проект - настоящий прорыв для нас. Мы с энтузиазмом ждем его реализации и готовы к предстоящей работе по оцифровке картин и подготовке аннотаций. Это будет сложно, но крайне увлекательно», - поделилась своими ожиданиями директор картинной галереи Марина Самбур.

Эксперты отмечают, что использование цифровых ресурсов способствует продвижению культурных мероприятий и привлечению новой аудитории, в том числе через социальные сети и интернет-платформы. Приложение «Артефакт» уже зарекомендовало себя как надежный инструмент в этом направлении, насчитывая более 200 тысяч пользователей. Оно предлагает пользователям уникальную возможность познакомиться с культурным наследием не только России, но и всего мира, причем абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки
03 февраля 2024, 19:47
Возложение цветов в честь годовщины победы в Сталинградской битве прошло в Бронницах
Ольга Антонова
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Памятное мероприятие, посвященное победе в Сталинградской битве, прошло в Бронницах на площади Тимофеева у мемориала воинской славы 2 февраля. Участники вспоминали бесстрашных бойцов и дни сражения.

«После окончания рязанского автомобильного училища я был распределен в группу советских войск в Германию, и мне посчастливилось служить в той самой 62-й Чайковской армии, которая обороняла Сталинград. А после Сталинграда она в лоб штурмовала Зееловские высоты. И Знамя победы, которое было водружено над Рейхстагом, принадлежало именно 62-й армии», - вспоминает председатель Совета ветеранов городского округа Бронницы Александр Синицкий.

Участники торжественной церемонии почтили память солдат минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель главы администрации Наталья Меньшикова выступила со вступительным словом.

«Сегодня мы отмечаем и говорим о 81-й годовщине самой кровопролитной битвы Великой Отечественной войны. Это переломный момент, который показал, что русского солдата, русского человека не сломить ни под каким предлогом», - подчеркнула Наталья Меньшикова.

В мероприятии приняли участие жители округа, представители администрации, ветераны и молодежь.

Бронницы

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