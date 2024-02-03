Модернизацию станции водоподготовки завершили в Воскресенске
Модернизацию станции водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика» завершили в январе. Специалисты провели монтаж и ввели в эксплуатацию новое оборудование. В результате проведенных мероприятий жители одноименного микрорайона получили очищенную от примесей и соответствующую нормам питьевую воду.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
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Глава Воскресенска Алексей Малкин вместе с первым заместителем министра ЖКХ Московской области Сергеем Черепановым посетили объект. Они лично продегустировали воду, поступающую в дома местных жителей.
«Модернизированный ВЗУ производительностью 960 м3/сутки обеспечивает бесперебойным качественным питьевым ресурсом 2,2 тысячи жителей микрорайона „Фетровая фабрика“», - подчеркнул Алексей Малкин в своем Telegram-канале.