16 января 2025, 14:38

Модернизацию линий провели на производстве стройматериалов в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Масштабное обновление производства прошло на предприятии компании «ВОЛМА-Воскресенск». Это позволит ведущему производителю отделочных строительных материалов значительно увеличить объемы выпуска продукции.

На предприятии обновили линию по производству пазогребневых плит. Этот материал востребован при возведении внутренних перегородок и облицовке стен.

Управляющий директор компании Виталий Абзалимов рассказал, что в рамках модернизации установили дополнительную формовочную машину и печь для высушивания стержней, форм и материалов. Благодаря обновлению линии объемы производства вырастут на 14%, а число рабочих мест увеличится на 17 единиц. Теперь линия может выпускать 350 тысяч квадратных метров в месяц.

Улучшение также коснулось производства сухих строительных смесей, где был оптимизирован процесс упаковки. Были введены раздельные потоки для гипсовых и цементных смесей, в результате чего намного сократилось время погрузочно-разгрузочных работ.

Компания планирует и дальше увеличивать производственные мощности, а также продолжать разработку новых видов продукции.

Воскресенск Промышленность
16 января 2025, 15:43
Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе
Медиасток.рф
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В Видновском историко-культурном центре состоялось торжественное мероприятие в рамках проекта «Мы — граждане России!», на котором четырем активным участникам «Движения первых» из Ленинского городского округа вручили их первые паспорта. Среди приглашенных гостей были представители депутатского корпуса муниципалитета.

Заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская отметила, что получение паспорта - это значимый этап в жизни каждого. Она пожелала ребятам, которые уже добились первых успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, продолжать идти вперед, принимать правильные решения и быть достойными гражданами нашей великой страны.

Во время мероприятия молодые люди дали клятву верности России и пообещали быть ее достойными гражданами. В качестве подарков они получили обложки на паспорт с надписью «Мы - граждане России!» от председателя местного отделения «Движения Первых». Такие церемонии вручения паспортов проводятся регулярно, подчеркивая важность этого события для молодежи.

Паспорта Ленинский округ
16 января 2025, 15:38
Областной расчетный центр в Химках отметил 10-летие
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Московский областной единый информационно-расчетный центр в Химках отпраздновал 10-летний юбилей. Центр с 2015 года следит за порядком и справедливостью расчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Ведомство распахнуло свои двери в честь праздника. Сотрудники рассказывали посетителям о своей работе, консультировали их по возникавшим вопросам и учили пользоваться электронными сервисами.

«Стараемся, чтобы расчеты за коммунальные услуги были простыми, понятными и комфортными для каждого. Для нас самый главный и дорогой подарок в день рождения - благодарные отзывы наших клиентов», - рассказала начальник управления Московского областного единого информационно-расчетного центра «Химки» Юлия Облецова.

Поздравления с юбилеем Московскому областному единому информационно-расчетному центру передали руководители управляющих компаний, работники администрации и члены общественных организаций.

ЖКХ Химки
16 января 2025, 15:37
Новый главный врач приступил к работе в Балашихинской больнице
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На встрече с главой округа Сергеем Юровым была объявлена новость о назначении Натальи Алимовой на должность главного врача Балашихинской больницы. Она является опытным медицинским работником, чья карьера охватывает более двух десятилетий.

Наталья Алимова окончила Туркменский государственный медицинский институт и с 2001 года трудится в Московской области. Ее профессиональный путь начался в качестве врача женской консультации, затем она занимала должность заведующей гинекологическим отделением. Кроме того, Алимова была заместителем главного врача Коломенской центральной районной больницы и возглавляла перинатальный центр в Коломне. С 2018 года она занимала пост главного врача Балашихинского родильного дома.

Глава округа Сергей Юров высоко оценил профессиональные качества Натальи Алимовой.

«Знаю Наталью Георгиевну как профессионала своего дела, который не боится трудностей, умеет работать в команде и принимать решения порой в нестандартных ситуациях», - отметил Юров.

Балашихинская больница включает в себя три стационара, 17 поликлиник, две амбулатории, а также наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. В 2024 году в микрорайоне Ольгино начнется строительство новой многопрофильной больницы, идею которой поддержал президент России Владимир Путин.

С назначением Натальи Алимовой на пост главного врача Балашихинской больницы ожидается продолжение работы по улучшению медицинских услуг в округе, а также реализация новых инициатив в сфере здравоохранения.

Здравоохранение Больницы Врачи Балашиха
16 января 2025, 15:19
Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства России по фехтованию
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Всероссийский турнир по фехтованию проходил с 11 по 20 января в Орле. Сразу два шпажиста из Воскресенска завоевали места на пьедестале почета.

Соревнования собрали более 700 сильнейших спортсменов из 35 регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Воскресенска Артем Карпунин выступал в составе третьей сборной Московской области и стал серебряным призером мужского турнира. Еще один воскресенский шпажист Илья Лобыкин, который сейчас проходит спортивную подготовку в училище олимпийского резерва № 2, получил бронзовую награду.

Участники из Московской области завоевали на первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года пять медалей: золотую, серебряную и три бронзовых.

Спортсмены Воскресенск

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