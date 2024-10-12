Модернизацию котельной завершили в поселке Новошихово в Одинцовском округе

Георгий Гутюм, 17-летний спортсмен из Мытищ, вернулся домой, завоевав две золотые медали чемпионата мира по грэпплингу. Соревнования проходил в Астане, Казахстан.

Домой Георгий Гутюм вернулся с двумя золотыми медалями чемпионата мира по грэпплингу. Он рассказал, что в первый день пришлось сражаться в пяти боях, что было не так просто. Георгий не дал ни одного шанса своим соперникам.

Путь молодого чемпиона из Мытищ начался с бальных танцев, но в шесть лет он решил заняться борьбой. Новый вид спорта захватил его, и благодаря целеустремленности и поддержке близких Георгий начал завоевывать свои первые победы.

Старший тренер академии грэпплинга Андрей Столяров отметил, что Георгий Гутюм с юного возраста проявлял стойкость духа и упорство не только на тренировках, но и в учебе.

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