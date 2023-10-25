Модернизацию контейнерной площадки завершили в Часцах городского округа Одинцово
Модернизацию контейнерной площадки для сбора мусора завершили в поселке Часцы, где ранее были зафиксированы навалы отходов. Для удобства жителей около контейнеров также были нанесены информационные трафареты с указанием, какой вид отходов предназначен для каждого из баков.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и администрацией округа была проведена проверка корректности закрепления отходообразователей за контейнерной площадкой с территориальной принадлежности. Специалисты проследили за возможной выгрузкой мусора на данную территорию посторонними людьми. Также ответственными лицами был проведен опрос местных жителей.
В результате проведенных мероприятий контейнерная площадка в Часцах была модернизирована. Теперь на ней установили камеру видеонаблюдения, которая подключена к системе «Безопасный Регион». Также был скорректирован график вывоза отходов, увеличены нормы и частота вывоза.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.
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