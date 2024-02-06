Модернизацию и строительство новых теплосетей в Подольске включат в госпрограмму

«Сегодня мы рассмотрели мероприятия, которые уже с завтрашнего дня будут включены в госпрограмму. Так, в Климовске планируется замена трех участков магистральной теплосети. Мы полностью уйдем от заводской сети и больше никогда не будем от нее зависеть. На действующей котельной установим дополнительный котел, модернизируем оборудование. Заменим вышедшую из строя запорную арматуру, отремонтируем центральные тепловые пункты и установим индивидуальные тепловые пункты. Все это позволит нам безаварийно пройти следующий отопительный период», - отметил Евгений Хромушин.

В подольском микрорайоне Шепчинки тоже модернизируют систему теплоснабжения, а в микрорайоне Силикатная построят новую теплосеть. В ближайшее время эксперты дадут финальную оценку ситуации и примут решение о включении мероприятий в госпрограмму.

Еще одну частную котельную, принадлежащую АО «ПЭМЗ», в ближайшее время передадут муниципалитету. Здесь также проведут ремонт и обновят оборудование.

Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье организованы четыре рабочие группы по теплоснабжению: север, запад, юг и восток. Специалисты проверяют факты и решения, принятые на штабах в разных городах. В регионе также работает группа экспертов федерального уровня, которые принимают участие в оценке ситуации с теплоснабжением.

«Сейчас мы формируем как краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать до начала отопительного сезона 2024 года, так и трехлетний план. Чтобы все договоренности и решения штаба реализовывались, прошу глав муниципалитетов взять исполнение на личный контроль», - добавил вице-губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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