Модернизация теплоснабжения стартовала в 17 городских округах Подмосковья

Сейчас ведется работа по выполнению 40 мероприятий, включающих модернизацию 89 километров тепловых сетей и четырех котельных. Планируется завершить эти мероприятия до конца года. Также в рамках программы начаты работы по 48 объектам, включая подготовительные и проектно-изыскательские.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил, что программа модернизации теплоснабжения разработана и разделена на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные меры, планируемые к реализации в этом году, включают 158 мероприятий стоимостью 12 миллиардов рублей. Они охватят 36 котельных, 189 километров тепловых сетей.

Долгосрочные мероприятия продлятся до 2029 года и включают 706 работ общей стоимостью 84 миллиарда рублей, из которых 201 мероприятие начнут осуществляться уже в текущем году.

«В 2025 году обратимся к федеральным структурам за выделением средств по утвержденной нами программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», -добавил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».