Модернизация системы теплоснабжения в Дзержинском начнется весной

Евгений Хромушин отметил, что Дзержинский - округ с одной из самых сложных ситуаций в сфере ЖКХ. Муниципалитет даже не получил паспорт готовности к отопительному сезону прошлой осенью. Предприятие «ЭКПО», которое снабжает город теплом, находится в состоянии банкротства.

На штабе обсудили, как выйти из сложившейся ситуации. Власти продумают все возможные варианты для принятия незамедлительных мер, чтобы ДМУП «ЭКПО» было способно обеспечивать жителей теплом и горячей водой.

В ремонте нуждаются тепловые сети магистрали № 5, обеспечивающие теплом 116 домов, ЦТП № 5, тепловые сети на улицах Жукова, Дзержинской, Поклонной и других. Кроме того, на штабе предложили перевести несколько домов на независимую схему теплоснабжения.

В ближайшее время в округ приедет рабочая группа «Юг» для оценки приоритетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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