Модернизация котельных и теплосетей в Подмосковье коснется 5,4 миллиона жителей за 5 лет
Масштабная модернизация ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья за пять лет, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Только в этом году, например, крупно обновят 119 котельных и центральных тепловых пунктов, сотни километров теплосетей.
Ремонт выполнят не только по региональной программе, но и с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а также по концессионным соглашениям.
Модернизацию завершат к началу нового отопительного сезона. В период с мая по июнь выполнят опрессовку сетей - ее результаты покажут, какие еще вопросы требуется решить в первоочередном порядке.
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