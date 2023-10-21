Модель самолета SJ-100 с новыми пилонами двигателя испытали в Жуковском
Модель самолета SJ-100 с новыми пилонами двигателя испытали в городском округе Жуковский. Тестирование провели специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского.
Модель поместили в трансзвуковую аэродинамическую трубу Т-128.
«Исследователи сравнили несколько конфигураций узла „крыло - мотогондола - пилон для мотогондолы двигателя ПД-8“ с исходной, предоставленной ПАО „Яковлев“, и модифицированной в институте конструкцией, позволяющей улучшить аэродинамические и эксплуатационные показатели машины», - уточнили в институте.
Испытания подтвердили характеристики пилона. В будущем модель протестируют в полете.
В рамках импортозамещения ПАО «Яковлев» создает отечественный самолет SJ-100. В конце августа его образец впервые испытали.
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