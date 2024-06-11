МОЦОМД представил на Петербургском медфоруме доклад по работе с персоналом

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Работа на тему «Технология проведения занятий по коммуникациям с пациентами для среднего медицинского персонала» вызвала большой отклик среди коллег.

«Для меня это был дебют: ведение сессии, модерация докладов коллег. Это был интересный и полезный опыт. Благодарю всех спикеров за интересные доклады, доверие и радость общения», - рассказала Касимова.

Психолог на примере работы с родовым отделением и операционными продемонстрировала алгоритм качественной организации рабочего процесса сотрудников, а также рассказала, как снизить уровень эмоционального напряжения врачей и среднего медицинского персонала, улучшить коммуникацию с пациентами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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