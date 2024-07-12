12 июля 2024, 22:13

Мобильный фудтрак «Фермерский островок» открылся в Красногорске

Пресс-служба Минсельхозпрода МО
Читайте нас в: Google Новости

Фудтрак «Фермерский островок» открылся сегодня в Красногорске. Жители могут приобрести товары от подмосковных производителей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, подобные торговые точки появляются в регионе для повышения доступности фермерской продукции для жителей.

«Сельхозтоваропроизводители могут расширить каналы сбыта, а покупатель приобретать фермерскую продукцию недалеко от дома», - пояснил Двойных.

В ведомстве отметили, что подать заявку поставку продукции в «Фермерский островок» можно через цифровую платформу МСП. Для этого необходимо авторизоваться, выбрать сервис «Производственная кооперация и сбыт» и в нем раздел «Принять участие в проекте „Фермерский островок“.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Фермеры
12 июля 2024, 22:45
Энергетики обновили распределительные сети под Волоколамском
Россети Московский регион
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные энергетики обновили распределительные сети девяти населенных пунктов Волоколамского городского округа. Работы прошли в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Как пояснили в ведомстве, в деревнях Клишино, Чубарово и Федцово отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, а около деревни Спасс рабочие расчистили от древесно-кустарниковой растительности более трех гектаров земли просеки вдоль воздушной линии электропередачи.

Также специалисты заменили более трех километров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный, который обеспечивает электроэнергией деревни Малое Сытьково, Рузу, Шилово и Малое Сырково.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Ремонтные работы
12 июля 2024, 22:38
Трейл‑забег «По стопам Татищева» пройдет в Солнечногорске 13 июля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Первый забег «По стопам Татищева» состоится в Солнечногорске в 13 июля. Спортсмены пробегут 12 километров по маршруту от усадьбы Шахматово до Болдино.

Большая часть маршрута - это лесные и грунтовые дороги. Встречаются и сложные участки с крутыми подъемами и спусками. На финише участникам вручат медали, а лучших бегунов отметят дополнительными призами.

«По этим дорогам и тропам в разные эпохи хаживали такие знаменитые люди, как Василий Никитич Татищев, Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Александрович Блок, Петр Ильич Чайковский и многие другие. Участники забега смогут насладиться красотой пейзажей, которые привлекали и вдохновляли многих великих личностей нашей страны», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Участие в забеге бесплатное, зарегистрироваться могут все желающие старше 18 лет. Организаторы забега: центр физкультуры «Солнечногорье», проект «Спортивный Солнечногорск» и база отдыха «Шахматово вилладж». Ознакомиться с условиями участия и трассами, а также пройти регистрацию можно на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск
12 июля 2024, 22:30
Химки поделятся опытом модернизации уличного освещения с Владивостоком
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Химки поделятся опытом установки современного уличного освещения. В планах у делегации из Владивостока — сотрудничество с компанией, которая обновляет освещение в округе.

Гости из Владивостока заключат концессионное соглашение с компанией, которая в настоящее время модернизирует освещение в Химках. Владивосток получит эфергоэффективные светильники и шкафы управления, благодаря которым можно наблюдать за работой освещения в режиме реального времени.

«Мы всегда готовы поделиться опытом, потому что мы оцениваем положительно наш опыт. Если он может быть кому-то полезен, то мы готовы этим делиться, помогать нашему партнеру-концессионеру, который делает благое дело для города, и тем городам, которые заинтересованы в том, чтобы аналогичные проекты внедрить у себя на территории», - прокомментировал первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Владивосток
12 июля 2024, 21:42
Кондитер из Воскресенска вошла в Книгу рекордов России
Читайте нас в: Google Новости
Наталья Чеботарь и еще 30 кондитеров из разных регионов страны создали торт для Книги рекордов России. Его приготовили по случаю завершения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Торт испекли в виде флага России. Готовили гигантское лакомство несколько дней: вес торта полторы тонны, а площадь - 24 квадратных метра. По словам Натальи, на изготовление торта ушло почти 500 килограмм муки и 200 килограмм джема.

«Я увидела пост, где кондитеры Марина и Максим Синицкие Решили сделать самый большой торт в России. До этого самый большой торт весил порядка 600 килограмм. Подала заявку, прошла собеседование и вошла в „тридцатку“ лучших», - поделилась кондитер.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рекорды Воскресенск

Новости по теме