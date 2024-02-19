Мобильные ветстанции запустят в Подмосковье

Выездные ветслужбы пользуются большой популярностью у жителей региона, особенно в деревнях, где людям не так просо отвезти своего питомца на обследование.

«Мы решили развивать эти выездные клиники и дальше. В Московкой области много деревень, жителям которых в силу возраста или дальних дорог тяжело добраться самим до наших заведений. Мы решили приезжать к ним. У нас в прошлом году был пилот в Наро-Фоминском [городском округе]. Жители были очень довольны. В этом году мы будем его перемещать на все муниципалитеты Московской области», - поделился Воскресенский.

В специально оборудованных машинах и автобусах можно не только получить консультацию, сделать прививку, но и провести мини-операцию питомцу.

Первый заместитель министра сельского хозяйства также рассказал, что сейчас умные камеры в Московской области следят за бездомными животными. Если искусственный интеллект засекает стаю псов - передается сигнал специалистам. Таких собак отлавливают.

«В настоящее время 98% стай определяются камерами», - подчеркнул собеседник «360».

Мобильные ветеринарные пункты перемещаются по СНТ , дачным кооперативам, коттеджным поселкам и другим населенным пунктам в Подмосковье. Сейчас они работают по установленному графику.