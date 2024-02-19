19 февраля 2024, 18:58

Мобильные ветстанции запустят в Подмосковье

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В Подмосковье хотят запустить мобильные ветеринарные станции. Домашних животных можно будет привести на осмотр в специально оборудованную машину. Об этом в интервью «360» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Выездные ветслужбы пользуются большой популярностью у жителей региона, особенно в деревнях, где людям не так просо отвезти своего питомца на обследование.

«Мы решили развивать эти выездные клиники и дальше. В Московкой области много деревень, жителям которых в силу возраста или дальних дорог тяжело добраться самим до наших заведений. Мы решили приезжать к ним. У нас в прошлом году был пилот в Наро-Фоминском [городском округе]. Жители были очень довольны. В этом году мы будем его перемещать на все муниципалитеты Московской области», - поделился Воскресенский.

В специально оборудованных машинах и автобусах можно не только получить консультацию, сделать прививку, но и провести мини-операцию питомцу.

Первый заместитель министра сельского хозяйства также рассказал, что сейчас умные камеры в Московской области следят за бездомными животными. Если искусственный интеллект засекает стаю псов - передается сигнал специалистам. Таких собак отлавливают.

«В настоящее время 98% стай определяются камерами», - подчеркнул собеседник «360».

Мобильные ветеринарные пункты перемещаются по СНТ , дачным кооперативам, коттеджным поселкам и другим населенным пунктам в Подмосковье. Сейчас они работают по установленному графику.

Сельское хозяйство Собаки Животные Машины
19 февраля 2024, 19:33
Донорский светофор областного Центра крови полностью «позеленел» за прошедшую неделю
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели потребность в биологическом материале полностью удовлетворена.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Глеба Марнова, светофор стал полностью зеленым.

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело - помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», -сказал Марнов.

Он напомнил, что в Подмосковье работают обособленные подразделения центра крови. Каждый желающий может сдать кровь в Подольске, Орехове-Зуеве, Щелкове и в Воскресенске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина
19 февраля 2024, 19:20
Молодым ученым и врачам в Подмосковье стала доступна «Социальная ипотека» под 5,4%
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В Московской области существует программа «Социальная ипотека», которая позволяет жителям региона — молодым ученым, врачам, педагогам — приобрести жилье по сниженной ставке. В интервью «360» заместитель начальника отдела НПО имени Лавочкина Антон Исаев рассказал о помощи властей.

«На сайте правительства Московской области есть вся информация по условиям: что нужно сделать и какие документы собрать. Программа представляла собой конкурс. Есть критерии, которым нужно соответствовать: стаж работы в отрасли, уровень образования, наличие ученых степеней, личные достижения. Все суммируется, распределяется по баллам, потом составляется рейтинг», - сообщил Исаев.

Не обязательно иметь семью, чтобы получить «Социальную ипотеку». Но, как уточнил Исаев, средства выделяют на определенное количество человек. Чем больше семья, тем больше размер субсидии.

Заключается трехсторонний договор с банком, с руководителем и с правительством Московской области. По условиям, в банке нужно взять ипотеку. Как добавил собеседник «360», молодым семьям тоже дается субсидия, ее можно суммировать. Выходит примерно 5,4%.

Исаев рассказал, что всего с НПО имени Лавочкина такую ипотеку получили уже 11 семей.

«По контракту необходимо отработать в этой же отрасли еще 10 лет. Но если тебе нравится твоя работа, почему бы и нет. Это уже не является обременением», - добавил Исаев.

В Подмосковье продлили прием заявок на «Социальную ипотеку» для педагогов до 15 марта. Власти региона оплачивают полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту.

Врачи Ученые Интервью Ипотека Социальная ипотека
19 февраля 2024, 19:08
Вечерние пробки 19 февраля на дорогах Подмосковья оценили в пять баллов
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Загруженность дорог Московской области в понедельник вечером, 19 февраля, составляет пять баллов. Сильные заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.

Непросто проехать и по Новорижскому, Новорязанскому, Пятницкому, Мякининскому, Можайскому, Ярославскому и Рублево-Успенскому шоссе. Также осложняется проезд автомобилей из-за пробки на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
19 февраля 2024, 19:04
Второй корпус образовательного центра «Успех» открыли в поселке Дрожжино
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Строительство второго корпуса образовательного центра «Успех» завершилось в поселке Дрожжино. Здесь будут заниматься учащиеся начальных классов. Просторные классы, яркие холлы, современное оборудование — в центре есть все для комфортного обучения детей.

Здание образовательного учреждения отвечает всем требованиям. Кроме учебных классов, для ребят обустроили спортивный и актовый залы, есть собственный пищеблок со столовой, а также библиотека-медиатека.

В планах - запустить новые образовательные профили, например, откроются педагогический и предпринимательский классы, проекты «Умные каникулы», «Билет в будущее» и другие.

«Новый корпус - это не только современная архитектура и новые учебные пространства, но и символ вашего стремления к знаниям и будущему успеху. Я хотел бы выразить особую благодарность всем, кто принимал участие в этом проекте», - прокомментировал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Напомним, первый корпус центра, рассчитанный на 825 человек, открыли в поселке 1 сентября 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Ленинский округ

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