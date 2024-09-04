04 сентября 2024, 23:17

Мобильные пункты вакцинации от гриппа открыли по двум адресам в Лобне

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В городском округе Лобня работают передвижные прививочные пункты. Горожане смогут сделать прививку от гриппа бесплатно по двум адресам округа.

Для иммунизации жителей в Лобне сформированы выездные прививочные бригады. Жители округа бесплатно вакцинируются от гриппа в двух локациях округа. В торговом центре «Надежда» на улице Маяковского, дом № 5, мобильный пункт работает 9 и 23 сентября, 7 и 21 октября, 4 и 18 ноября с 09:00 до 14:00. А в торговом центре «Поворот» на Краснополянском проспекте, дом № 2, бригада ставит прививки всем желающим 19 и 30 сентября, 14 и 28 октября, 11 и 24 ноября с 09:00 до 14:00.

Чтобы сделать вакцину от вируса гриппа, необходимо принести паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Отметим, прививка против гриппа уменьшает риск заболевания гриппозной инфекцией. Вакцинация формирует высокий иммунитета против вируса.

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Лобня Грипп Вакцинация
04 сентября 2024, 23:35
Двух игроков «Чеховских медведей» признали лучшими по итогам сезона
фото: ГК "Чеховские медведи"
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Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. Победителями стали спортсмены подмосковного клуба «Чеховские медведи».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Александр Ермаков признан лучшим линейным игроком, Антон Аксюков стал «открытием сезона».

«Чеховские медведи» со счетом 33:25 обыграли краснодарский «СКИФ».

​Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медведи Награды
04 сентября 2024, 23:11
Избирательные участки Подмосковья обеспечат бесперебойным электричеством
Telegram-канал Мособлизбиркома
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Подмосковные энергетики уделят особое внимание надежности электроснабжения избирательных участков в дни выборов в Совет депутатов в 28 городских округах региона. С 6 по 8 сентября отменят все работы на объектах, снабжающих электроэнергией пункты для голосования.

По словам вице-губернатора Московской области - министра энергетики региона Евгения Хромушина, специалисты провели дополнительную проверку электросетей, кроме того сформированы дежурные выездные бригады, к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

«Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов», - пояснил Хромушин.

Он добавил, что на постоянном дежурстве будут находиться 792 бригады энергетиков и 4012 единиц спецтехники.

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Депутаты Работа Выборы
04 сентября 2024, 23:05
Капитальный ремонт школы № 5 в Лобне завершат к концу года
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В здании школы № 5 городского округа Лобня строители закончили демонтажных внутренних конструкций. Капитально учебное заведение отремонтируют до конца декабря 2024 года.

Пресс-служба Министерства строительства Московской области сообщила о том, что работы по разбору внутренних конструкций в здании школы № 5 в Лобне завершили. Сейчас на стройплощадке учреждения образования трудятся около 80 рабочих. Строители обновляют крышу и фасад здания, устанавливают внутренние перегородки и монтируют инженерные сети.

Капремонт учебного заведения стартовал в конце июня. Здесь заменят кровлю, окна и двери, модернизируют инженерные сети, утеплят фасад. Рабочие проведут внутреннюю отделку помещений, установят новую сантехнику и разместят в кабинетах школы современную мебель и оборудование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Ремонтные работы
04 сентября 2024, 21:20
Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины
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В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V Съезде педиатров региона, который стартовал сегодня в Красногорске.

«Благодаря вниманию нашего президента к вопросам детства, благодаря нацпроектам за последние пять лет перемены пришли в каждый регион. В подмосковном Красногорске буквально на днях наш президент вместе с медиками открыл флагманский Детский клинический центр имени Рошаля. У нас в регионе один миллион 760 тысяч детей, и многопрофильная больница была необходима», - рассказал Воробьев.

Открыли крупный медицинский центр Детский клинический центр имени Рошаля стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают сильнейшие специалисты со всей страны по 28 медицинским направлениям, а оборудование закуплено самое современное. Это первый в регионе медицинский центр, готовый к проведению телемедицинских консультаций с врачами поликлиник и стационаров со всего Подмосковья по 18 специальностям. Кроме того, после подписанного соглашения с фондом «Защитники Отечества» дети участников СВО смогут лечиться и проходить обследование в центре.

Младенческая смертность снизилась За девять лет в регионе младенческая смертность снизилась с 4,8% до 3,5%, а благодаря одной из лучших в стране систем родовспоможения показатель выживаемости детей, родившихся раньше срока, наоборот, увеличился на 10%.

Система охватывает шесть перинатальных центров: Московский областной, Видновский, Наро-Фоминский, Коломенский, Щелковский, Балашихинский, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. На базе перинатальных центров работают отделения недоношенных детей.

С 1 сентября 2019 года в роддомах вручают подарочные наборы для новорожденных, в которых находятся предметы, необходимые матерям и младенцам. Также по всему региону отрываются центры грудного вскармливания, где каждая женщина может проконсультироваться с врачами по всем волнующим молодых матерей вопросам.

Успешные медицинские проекты В Московской области внедряется единый стандарт работы для поликлиник по проекту «Поликлиника: Перезагрузка». Главная задача - сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. К единому стандарту к концу года приведут все поликлиники Подмосковья.

Еще один проект, который успешно работает в регионе, - это «Наш участковый врач», который координируют специалисты НИКИ детства. Они помогают педиатрам на местах во всех муниципалитетах Московской области. К уже проекту подключились специалисты из 44 регионов России.

В октябре в Подмосковье откроется Центр критических состояний детей. Врачи будут круглосуточно наблюдать за пациентами в реанимациях стационаров Московской области и принимать незамедлительные решения об изменении лечения или транспортировки санавиацией.

А в этом году начнется капитальный здания Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим детским врачам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V Съезде педиатров региона , который стартовал сегодня в Красногорске.

Андрей Воробьев Врачи Медицина

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