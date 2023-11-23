23 ноября 2023, 23:57

Мобильные лаборатории провели мониторинг воздуха в 14 городских округах Подмосковья за неделю

Фото: МОЭМ
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Мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» продолжают вести мониторинг атмосферного воздуха на территории Московской области. За минувшую неделю, с 16 по 23 ноября, специалисты совершили 15 выездов и посетили 14 городских округов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что мониторинг воздуха позволяет контролировать вредные выбросы промышленных предприятий и других источников загрязнения. Это, в свою очередь, помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Он также обратил отдельное внимание на тот факт, что мониторинг помогает предотвратить серьезные катастрофы, связанные с загрязнением окружающей среды.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводили по 17 загрязняющим веществам, включая диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода и другие.

По результатам исследования образцов проб воздуха лишь в одном месте наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,5 ПДК м. р. Этот показатель не превышает установленных нормативов.

В заключение Тихон Фирсов добавил, что загрязнение воздуха оказывает серьезное негативное влияние на экосистемы, включая растения, животных, водные системы и самого человека.

«Мониторинг помогает определить источники загрязнения и разработать стратегии для его уменьшения или предотвращения», - подытожил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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Экология
24 ноября 2023, 10:09
Солистка эстрадно-духового оркестра Екатерина Морохотова выступила с концертом в Щелкове
Телеканал «360»
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Певица и композитор Екатерина Морохотова представила сольный концерт «Все = Весна!» в Щелкове. Солистка Щелковского эстрадно-духового оркестра выступила на сцене местного театра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Гостей концерта ждала авторская музыка и необычное оформление сцены. Сама идея концерта - это медитация, в которой зритель чувствовал себя участником творческого процесса.

«Это мой новый этап. Как и у каждого из вас, в моей жизни случались потери, которые научили меня быть сильнее, которые научили меня двигаться вперед. Я считаю, что именно эти события заставляют нас совершенствоваться, заставляют нас выходить на новый уровень. Поэтому для меня этот концерт - это совершенно новый уровень, это мой новый путь становления», - поделилась Екатерина Морохотова.

Зрители оценили уникальный голос Екатерины, живой звук, новые аранжировки, приглашенных артистов и современное видео-сопровождение.

«Щелковский театр - это очень кайфовая площадка. Здесь работают профессиональные люди, и нам это тоже [помогло] для реализации шоу. Потому что это не концерт - это повествование, некая история. Там три отделения, каждая песня звучит, переходя из одной в другую. Это классная, философская, глубокая вещь», - отметила режиссер шоу-программы Юлия Дехнич.

Концерты Щелково
24 ноября 2023, 09:58
Турнир по художественной гимнастике в Красногорске собрал 200 участниц
Телеканал «360»
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Турнир по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нахабино» в Красногорске. Он объединил 200 спортсменок из Красногорска, Истры, Подольска, Ивантеевки и другие городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Участие в соревнованиях приняли спортсменки в возрасте от пяти до 15 лет. Спортсменки участвовали в индивидуальной программе с предметом и без него, а также выполняли групповые упражнения.

Итоги подводили в каждой из восьми возрастных групп. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами, остальные получили памятные подарки.

Красногорск Спортсмены
24 ноября 2023, 08:52
Подготовка лыжни началась на стадионе «Зоркий» в Красногорске
Телеканал «360»
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Подготовка трассы началась на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для этого на первом этапе задействовали три снежные пушки, которые работают круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Для формирования лыжни задействованы три пушки, на следующем этапе подключат еще два агрегата. Планируется укрыть искусственным снегом 1400 метров трассы. В последующем эту дистанцию увеличат.

«Если нам позволит погода, то и пять километров круг будет, а в феврале на марафоне - вообще 17 километров», - рассказал генеральный директор спортивного комплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

Завершить работы с искусственным снегом на лыжном стадионе планируют за две недели. После начнется подготовка к «Красногорской лыжне», которая пройдет 27 декабря. Затем в феврале здесь проведут другую лыжную гонку - «Красногорский марафон».

Красногорск
24 ноября 2023, 08:39
Школа № 10 в Дмитрове отпраздновала 40-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Дмитровская школа № 10 отпраздновала юбилей: учреждению исполнилось 40 лет. Ученики и педагоги подготовили концерт с советской атрибутикой: пионерские галстуки, школьная форма, учебники.

Дмитровская школа № 10 работает с 1983 года. За 40 лет работы учреждение выпустило 7,8 тысячи учеников.

Сегодня школа является одним из лидеров рейтинга Министерства образования Московской области. Так, в 2023 году все выпускники 11-х классов поступили в выбранные вузы. Из них 10 ребят окончили школу с золотой медалью.

«Самая сильная сторона нашей школы - это педагогический коллектив, люди очень опытные и трудолюбивые. С этой командой можно работать и добиваться прекрасных результатов!» - отметил директор школы № 10 Валерий Егоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Почетными гостями праздника стали ветераны педагогического труда, представители администрации Дмитровского округа и местной торгово-промышленной палаты.

Отличившиеся учителя получили заслуженные награды. Так, депутат Мособлдумы Марина Шевченко отметила за заслуги перед образованием учителя истории и обществознания Надежду Шипицину. Последняя получила нагрудный знак от профсоюза работников образования Подмосковья.

«Для меня, самое главное в профессии учителя - любить свою работу! И не только любить детей, но и понимать их. Ведь у каждого поколения свои представления о сегодняшнем дне», - поделилась Надежда Шипицина.

Школы Дмитров

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