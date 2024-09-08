Мобильные ФАПы в Волоколамске начали прививочную кампанию против гриппа

Вчера четвертым на прививку пришел журналист Владимир Якубенко. Он рассказал, что прививается против сезонного гриппа ежегодно с 2017 года и теперь предпочитает делать это в мобильном ФАПе.

\"Очень удобно! Никакой предварительной записи, никаких очередей, в которых можно было бы заразиться. А польза большая! И сам не болел, и содействую созданию в обществе коллективного иммунитета\", - поделился Владимир.

Журналист также отметил профессионализм Валентины Николаевны Сазновой. Перед вакцинацией она подробно расспрашивает о самочувствии, хронических заболеваниях и возможных аллергических реакциях, а затем безболезненно делает укол. \"Она похвалила меня за то, что в 2019 году я привился и от пневмококка. Это создало отличный фон для эффективности прививок от гриппа\", - добавил Владимир Герардович.

Передвижной ФАП продолжит свою работу, обеспечивая удобный доступ к вакцинации для жителей Волоколамска и способствуя укреплению общественного здоровья.

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