08 сентября 2024, 17:17

Мобильные ФАПы в Волоколамске начали прививочную кампанию против гриппа

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В Волоколамске у здания офисного центра «Европа» 6 сентября начал работу передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Прививки в нем делает фельдшер стационарного ФАПа деревни Нелидово Валентина Сазнова, которая с начала вакцинации от COVID-19 уже четыре года занимается этой важной работой

Вчера четвертым на прививку пришел журналист Владимир Якубенко. Он рассказал, что прививается против сезонного гриппа ежегодно с 2017 года и теперь предпочитает делать это в мобильном ФАПе.

\"Очень удобно! Никакой предварительной записи, никаких очередей, в которых можно было бы заразиться. А польза большая! И сам не болел, и содействую созданию в обществе коллективного иммунитета\", - поделился Владимир.

Журналист также отметил профессионализм Валентины Николаевны Сазновой. Перед вакцинацией она подробно расспрашивает о самочувствии, хронических заболеваниях и возможных аллергических реакциях, а затем безболезненно делает укол. \"Она похвалила меня за то, что в 2019 году я привился и от пневмококка. Это создало отличный фон для эффективности прививок от гриппа\", - добавил Владимир Герардович.

Передвижной ФАП продолжит свою работу, обеспечивая удобный доступ к вакцинации для жителей Волоколамска и способствуя укреплению общественного здоровья.

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Врачи Волоколамск
08 сентября 2024, 16:24
Большинство молодых избирателей в Воскресенске проголосовали дистанционно
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Жительница Воскресенска Анастасия Парахина уже не первый раз активно участвует в выборах в своем округе, предпочитая дистанционное электронное голосование. По ее словам, этот формат позволяет удобно и быстро отдать свой голос, даже находясь на рабочем месте.

Она отметила, что голосование на выборах депутатов это возможность изменить свою жизнь и жизнь всего округа. Каждый голос имеет значение, и именно от нашего выбора зависит, как будут решаться важные для нас вопросы: от состояния дорог до образования и здравоохранения.

Напомним, с 6 по 8 сентября в городском округе Воскресенск проходят выборы нового состава муниципального Совета депутатов. Все три дня избирательные участки работают с 08:00 до 20:00, предоставляя жителям возможность выразить свою гражданскую позицию как лично, так и через дистанционное электронное голосование.

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Молодежь Воскресенск Выборы
08 сентября 2024, 15:46
Футбольный турнир среди сотрудников городских предприятий провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В спортивном комплексе «Юность» в городском округе Химки состоялся турнир по футболу «Химки, вперед!», в котором приняли участие сотрудники градообразующих предприятий и учреждений. В соревнованиях, приуроченных ко Дню города, приняли участие восемь команд.

Футбольное поле, на котором проходили матчи, оснащено современным оборудованием и соответствует всем требованиям. Турнир прошел в дружеской и спортивной атмосфере, а команды продемонстрировали высокий уровень мастерства и командного духа.

По итогам соревнований победу одержала команда «Шереметьево безопасность», которая заняла первое место. Второе место досталось команде «Аэромар», а бронзовые медали завоевали сотрудники предприятий «Контроль ИТ» и «ИТИС».

В рамках турнира также прошло чествование лучших сотрудников, которым были вручены благодарственные письма за их вклад в развитие города и страны.

Отметим, что в честь 85-летнего юбилея городского округа Химки было организовано более 160 праздничных мероприятий. Тематические программы прошли во всех микрорайонах округа, а главной площадкой празднования стал парк Толстого, где жители и гости города смогли насладиться разнообразными развлечениями и культурными событиями.

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Праздники Спортсмены Химки
08 сентября 2024, 14:27
Два спортзала открыли в новом физкультурном комплексе «Арсенал» в Можайске
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В Можайске на 1-й Железнодорожной улице открылся новый спортивный комплекс «Арсенал». Этот современный центр уже готовится принять первый всероссийский турнир по самбо под названием «Бородино», который пройдет с 13 по 16 сентября.

В турнире примут участие спортсмены из 20 регионов России, которые будут бороться за престижное звание «Мастера спорта Российской Федерации».

В комплексе расположены два универсальных спортивных зала, тренажерный зал, специализированный зал для борьбы, а также медицинский блок, буфет и помещения для судей и тренерского состава. Комплекс станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, в которой занимается около 500 воспитанников.

С общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров, «Арсенал» позволяет проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта, включая волейбол, художественную гимнастику и кикбоксинг.

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Спортсмены Можайск
08 сентября 2024, 12:34
Явку избирателей к 12:00 воскресенья подсчитали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Явку избирателей на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к полудню 8 сентября подсчитали в Мособлизбиркоме. Цифру озвучил официальный Telegram-канал комиссии.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 19,80%. Чаще всего жители региона делают свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования - 84,45%.

«На избирательных участках - 14,04%», - заявили в Мособлизбиркоме.

К утру воскресенья явка на выборах в Подмосковье составила 18,89%. Дистанционно проголосовали 81,47%, согласно данным на 10:00.

Воскресенье - последний день выборов. В Московской области 8 сентября свои двери для жителей открыли 1608 участков в 28 округах. УИКи проверили на соблюдение требований безопасности.

Депутаты Выборы

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