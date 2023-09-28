Мобильные эколаборатории совершили 93 выезда в Подмосковье в сентябре

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Эколаборатории отбирают пробы воздуха для определения концентраций ПДК загрязняющих веществ в атмосфере. Например, за месяц они оперативно отреагировали на информацию о пожаре на производственном складе в Химках, а также посетили по просьбам жителей Подольска СНТ Лучинское.

В сентябре в Московской области установили 35 новых стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом. Со всех 375 станций «Мособлэкомониторинг» получает более 27 тысяч результатов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха по одному веществу в сутки.

«Работа ГКУ „Мособлэкомониторинг“ необходима, они для нас, как дополнительные органы осязания, помогают определять то, что нельзя выявить самостоятельно, без лабораторного анализа. Специалисты со специальным оборудованием отбирают пробы и анализируют их для определения содержания концентраций загрязняющих веществ», - заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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