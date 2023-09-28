Многоуровневый паркинг построят вблизи 2-й Крестьянской улицы в Мытищах

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По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, площадь автостоянки превысит 13 тысяч квадратных метров. Ее построят у строящегося жилого квартала.

«Помимо парковок, на первом этаже здания разместятся станция технического обслуживания и автомойка, что повысит комфорт и уровень сервиса жителей жилого комплекса. В результате реализации проекта будет создано 39 рабочих мест. Строительство планируется завершить в 2026 году», - сказал он.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, здание оформят в разных оттенках серого цвета. На территории проведут благоустройство и обустроят подъезды для машин.

«Футуристичный рисунок напоминает двоичный цифровой код, создавая оригинальный образ здания. Дополнительные функции парковочного пространства трансформируют его, превращая в новую точку притяжения жилого квартала», - рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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