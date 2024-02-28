Многоуровневую парковку построят в Путилкове к 2025 году

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В Глагосстройнадзоре Московской области сообщили, что застройщиком объекта выступает компания «РОСТ - Девелопмент».

По проекту, трехэтажное здание с эксплуатируемой кровлей сможет вмещать 420 машин. На первом этаже будут торговые помещения, на втором и третьем - паркинг с переменной высотой.

В здании будут технические и вспомогательные помещения, которые позволят организовать необходимые процессы.

Строительство многоуровневого паркинга стартовало в феврале 2024 года, а завершение всех работ запланировано на первый квартал 2025-го.

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