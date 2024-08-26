Многоквартирные дома отремонтируют в деревне Жостово под Мытищами

Жители деревни Сухарево жаловались на продолжение работы закрытой станции «Волд» по перегрузке строительных отходов. Проверив территорию, администрация не обнаружила деятельности предприятия: участок огорожен, техника отсутствует, а на месте находятся только охранники.

Местные жители выражали обеспокоенность по поводу продолжения работ, где располагался закрывшийся завод. Представители муниципалитета, совместно с прокуратурой, проверили эту территорию, так как деятельность предприятия ранее была приостановлена из-за нарушений.

Производство арбалитовых блоков, о которой сообщали жители, и оборудование для их производства не производится и не используется. Ситуацию и обращения жителей по этому объекту держат под контролем, сообщил директор управления экологии администрации округа Артур Суворов.

Сейчас этот объект не будет принимать отходы, пока не устранят все нарушения: осталось завершить около 5% работ. После окончания рекультивации участок введут в эксплуатацию в соответствии с разрешенным использованием и действующим законодательством.

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