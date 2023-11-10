Многофункциональный район построят в Наро-Фоминске вместо бывшей ткацкой фабрики

В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что проект реализует ГК «Остов» совместно с архитектурным бюро «ДНК». На территории возведут таунхаусы и многоэтажные дома, высотность которых составит от пяти до 14 этажей. Также там построят школу для 550 учащихся и детский сад на 250 мест.

Одна из главных особенностей проекта - его местоположение. Комплекс расположится на острове, окруженным рекой Нарой. Таким образом, у жителей появится прямой доступ к пляжу и благоустроенным набережным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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