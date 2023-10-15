Многодетный отец из Истры поделился секретами воспитания спортсменов

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«Самый младший, трехлетний Захар, тоже уже каратист, тренируется каждый день по часу. Трое старших - в плотной соревновательной обойме, редкие выходные не выезжают», - добавил Павел Якушев.

Он подчеркнул, что старается быть примером для своих сыновей. По словам Якушева, к каждому ребенку необходимо подобрать индивидуальный подход, тогда результат не заставит себя долго ждать.

С режимом дня помогает обязательная спортивная дисциплина: прием пищи и сон в семье - в определенное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности педагогам региона и поздравил их с Днем учителя.

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В Истринский район семья Якушевых переехала 10 лет назад. Ранее пара проживала в Москве.

«Тогда у нас было двое детей, а сейчас четверо. И я никак не могу представить, как бы мы все сейчас размещались даже в самой большой квартире - с нашими тренажерами, наградами, квадроциклами», - рассказал Павел Якушев.

Все награды, кубки и медали выставлены у Якушевых в отдельной комнате, но и ее размеров на эту семью чемпионов уже не хватает. Павел Якушев рассказал, что увлечение карате началось со старшего ребенка, когда его отдали на обучение в частную школу в Огниково, а впоследствии перевели в Истру.

«Первое время наблюдал, как Даню просто „избивают“, и понял, что надо включаться и заниматься самому. Результат налицо: за 4,5 года Даня дошел до черного пояса, сдал на первый дан, получил КМС. Сейчас ему 16, и он готовится в мастера спорта», - поделился многодетный отец.

Второй сын довольно быстро смог втянуться и в возрасте пяти-шести лет уже практически не проигрывал боев. Третий ребенок сначала не хотел заниматься, однако стал показывать хорошие результаты, после чего его тоже записали в секцию.