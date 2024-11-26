Многодетным семьям Подмосковья напомнили способы улучшить жилищные условия

В 2024 году свидетельства на получение субсидии получили 24 семьи, воспитывающие 181 ребенка. Всего с 2013 года поддержку оказали 287 семьям, в которых растет 2,2 тысячи детей. Принять участие в программе могут многодетные семьи, где есть семь и более детей или одновременно родились трое и более детей.

Основные требования включают статус малоимущих, постановку на учет нуждающихся в жилье, наличие статуса многодетной семьи, проживание в Подмосковье не менее пяти лет и согласие на обработку данных. Субсидия полностью покрывает стоимость жилья за счет 99% средств областного бюджета и 1% муниципального. Ее размер зависит от количества членов семьи и предельной стоимости одного квадратного метра жилья.

Средства можно использовать для покупки жилья, строительства дома или завершения выплат по паевому взносу, если семья состоит в кооперативе, после чего жилье переходит в собственность.

Для участия в программе необходимо подать заявление в администрацию округа, дождаться включения в список, получить сертификат на субсидию и самостоятельно приобрести жилье.