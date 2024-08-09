Многодетным семьям из Химок напомнили о компенсации за школьную форму

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Претендовать на льготные выплаты могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы получить компенсацию, родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие доход, а также чеки и квитанции о покупке формы.

Для оформления льгот нужно подать заявление в управление социальных коммуникаций администрации городского округа по адресу: улица Кирова, владение 24 - «Арена Химки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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