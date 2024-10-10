Многодетные семьи в Ленинском округе получили 80 земельных участков в 2024 году

В рамках программы многодетные семьи получают от 10 до 15 соток. Из 80 земельных участков 51 находится в Раменском городском округе, 28 - в Ступинском и 1 - в Каширском.

«Одной из мер поддержки государства для многодетных семей является предоставление земельного участка. Это важное решение, направленное на улучшение качества жизни семей, которые стремятся обеспечить комфортное будущее и развитие для своих детей», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Администрация Ленинского округа выдала 572 земельных участка с 2011 года. На сегодня на учете состоят 498 семей, которые имеют право получить в собственность положенные сотки. Еще 16 семей получили выплату 400 тысяч рублей взамен земли.

В Министерстве социального развития также сообщили, что участок могут получить многодетные семьи, где совершеннолетние дети до 23 лет получают образование очно.

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