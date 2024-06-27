Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи Подмосковья без ограничений по количеству раз

Раньше родители с тремя и более детьми могли бесплатно посещать выставки и музеи только раз в месяц, теперь же это ограничение сняли. Причем право предоставляется независимо от места жительства семьи - достаточно предъявить удостоверение, подтверждающее многодетный статус.

«Сегодня мы расширили границы достаточно востребованной меры поддержки среди подмосковных многодетных семей, которых в регионе проживает порядка 112 тысяч. Правильно и то, что посещающие Подмосковье семьи из других регионов смогут познакомиться с историей нашего края беспрепятственно», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

К услугам родителей и детей свыше 60 подмосковных музеев, экспозиции которых посвящены народным промыслам, великим людям, историческим событиям.

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