Многодетные семьи из Одинцова получат земельные участки в Рузе
Два участка общей площадью более восьми гектаров, расположенные вблизи деревень Щелканово и Самошкино Рузского городского округа передали в собственность муниципалитета. Землю под строительство домов получат многодетные семьи из Одинцовского городского округа.
По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, в Одинцовском городском округе земельный фонд ограничен, поэтому многодетные семьи смогут получить землю в Рузе.
«В результате этой передачи 60 многодетных семей администрация сможет обеспечить землей», - пояснила Адигамова.
В ведомстве добавили, что с начала реализации закона о бесплатном предоставлении земельных участков в Одинцовском городском округе уже обеспечили участками порядка 950 многодетных семей.
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