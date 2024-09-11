11 сентября 2024, 23:56

Многодетные семьи из Мытищ получат выплату в 400 тысяч вместо участка

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Получить денежную компенсацию вместо земельного участка смогут многодетные семьи городского округа Мытищи. Сумма выплаты составит 400 тысяч рублей.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ярослав Башлыков на еженедельном оперативном совещании в администрации сообщил о поправках в закон о поддержке многодетных семей. Теперь такие семьи, имеющие право на бесплатный земельный участок, могут вместо него получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.

Семья может выбирать: дальше оставаться в очереди и ждать, когда им выделят земельный участок, либо получить денежную выплату по заявлению. Право на компенсацию имеет один из родителей: одинокая мать или одинокий отец, усыновитель, отчим или мачеха, представляющий интересы многодетной семьи. Выплату можно получить только один раз, заявление подают через госуслуги.

Для оформления денежной компенсации необходимо предоставить следующие документы: паспорт, документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации, согласия заявителя и членов многодетной семьи на предоставление выплаты, согласия заявителя и членов многодетной семьи на обработку персональных данных.

За первый месяц поступило более 160 запросов на денежную компенсацию, 45 из них уже одобрили.

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Мытищи Семья
11 сентября 2024, 23:07
Долголеты из Истры посетили госархив кинофотодокументов в Красногорске
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Участники «Активного долголетия» побывали на экскурсии в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Они смогли встретиться и пообщаться с известным режиссером Александром Ильиным.

До конца сентября пенсионеры планируют посетить архив еще раз.

Присоединиться к клубу «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил бесплатное посещение музеев для пенсионеров Московской области.

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Деятель кино рассказал о своем творческом пути и о киноиндустрии, а также вместе с долголетами посмотрел документальный фильм «Дети капитана Зорченко». Активисты также посетили выставку, на которой представлены старинные кадры, кинохроники и фотодокументы XIX века.

Истра Экскурсии Активное долголетие
11 сентября 2024, 22:25
Личную коллекцию экспонатов искусствоведа Миловидова подарят музею в Мытищах
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Мытищинскому историко-художественному музею передадут коллекцию произведений искусствоведа Льва Миловидова. Заслуженный деятель искусств России называет ее «Малой Третьяковкой».

Торжественная передача художественных экспонатов коллекции искусствоведа Льва Миловидова состоится в залах Мытищинского историко-художественного музея 13 сентября в 12:00. Выставку учреждения пополнят работы известных российских художников: Виталия Миронова, Евгения Долгачева, Вадима Петрова, Владимира Потемкина, Вениамина Воробьева и других.

Горожане и гости Мытищ смогут посмотреть обновленную экспозицию 14 и 15 сентября.

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Мытищи Музеи История
11 сентября 2024, 18:36
Путепровод «88 километров» в Воскресенске отремонтировали на 80%
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В городском округе Воскресенск реконструируют путепровод «88 километров». Вторая полоса почти открыта для движения, общая готовность дороги достигла 80%.

Сейчас на путепроводе «88 километров» в Воскресенске для машин организовали реверсивное движение, а для пешеходов установили временную лестницу для безопасного доступа на железнодорожную платформу.

Строители заканчивают ремонт путепровода, его готовность составляет уже 80%. Сейчас рабочие обновляют опоры дороги, обустраивают дождевую канализацию, реконструируют лестничные сходы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Воскресенск
11 сентября 2024, 17:46
Производство защитных кейсов для оборудования запустят в Пушкино
ООО «Полководец»
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Защитные кейсы и боксы из пластмасс и синтетических смол начнут выпускать в пушкинской деревне Алешино. Разрешение на строительство получила компания «Полководец», известная производством ударопрочных транспортных контейнеров.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Разрешение на начало работ выдал Главгосстройнадзор.

В новом здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут выпускать не менее 100 тысяч единиц продукции в год. Это будут водонепроницаемые ударопрочные кейсы для оборудования и оружия, складные столы-контейнеры и шкафы-контейнеры для оборудования. В ассортименте более 300 позиций.

В реализацию проекта инвестор вложит около 55 миллионов рублей.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Пушкино

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