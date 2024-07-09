09 июля 2024, 09:52

Многодетную семью Никитиных в Коломне поздравили с юбилеем совместной жизни

Телеканал «360»
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Многодетную семью Никитиных из Коломны наградили медалью «За любовь и верность». В этом году Надежда и Александр празднуют юбилей совместной жизни.

Ко Дню семьи супругам Никитиным в торжественной обстановке вручили медаль «За любовь и верность».

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Надежда и Александр познакомились полвека назад. В 1974 году он был студентом ветеринарного института, а она училась на повара.

«Свадьба была у нас на Красную горку. Мы, конечно, были молодые, этому не верили. Это мама моя подсказала, что надо брак заключать именно в этот день, потому что это благословение от небес», - рассказали супруги.

В 1987 году пара из Украины переехала в Подмосковье. Александр отучился на пчеловода, а Надежда устроилась в столовую санатория. В браке родились три дочки. Своих детей Никитины воспитывали в любви, приучали к труду и уважению к старшим.

Сейчас Надежда и Александр могут похвастаться четырьмя внуками: Татьяна, Максим, Дима и Марина помогают бабушке и дедушке во всем. Хозяйство у Никитиных большое: овцы, свиньи, куры, кролики и пасека. По вечерам большая семья собирается за столом, пьют чай с медом и поют песни.

Коломна Семья
09 июля 2024, 10:28
Подмосковная служба помощи при ДТП получила 2,5 тысячи заявок за неделю
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Участники около 2,6 тысячи автомобильных аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю. Это на 288 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, участники 1023 ДТП получили помощь в оформлении аварии, еще 420 составили европротоколы.

В ведомстве напомнили, что получить помощь в случае ДТП можно лично центрах в Красногорске, Королкве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах, а также дистанционно по телефону.

«Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора „горячей линии“ Службы помощи при ДТП», - добавили в министерстве.

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ДТП Дороги
09 июля 2024, 10:28
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 июля
Медиасток.рф
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В минувший понедельник, 8 июля, в подмосковных лесах не произошло ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности. Местами риски возрастут до четвертого и пятого.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 9 июля на всей территории области установится третий класс пожарной опасности. Его также спрогнозировали на большей части территории региона 10 и 11 июля. При этом в Луховицком лесничестве ожидают первый класс, в Шатурском - третий, а в Егорьевском - пятый.

В ближайшие дни температура в области поднимется до 28 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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Пожары
09 июля 2024, 10:26
Более 200 семей Подмосковья купили жилье благодаря субсидии с начала года
Медиасток.рф
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Молодые семьи могут получить выплату на приобретение собственного жилья в Подмосковье. С начала года квартиры благодаря господдержке приобрели уже 229 пар.

«В этом году уже 229 пар купили жилье по программе поддержки молодых семей. Всего же в 2024 году выданы сертификаты 271 молодой семье. На эти цели выделено свыше 84 миллионов рублей из федерального бюджета, 387 миллионов рублей из бюджета региона и еще 387 миллионов рублей - из бюджетов муниципальных образований», - добавил Игорь Брынцалов.

Участниками программы «Молодая семья» могут стать супруги, возраст которых не превышает 35 лет, которые живут в Подмосковье и признаны нуждающимися в жилом помещении. Доходы семьи должны позволять получить кредит. Без детей можно получить по программе 30% от стоимости квартиры, с детьми - 35%.

Обращаться за поддержкой нужно в администрацию своего муниципалитета. Там подскажут список нужных документов и порядок дальнейших действий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем любви, семьи, и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитывается 1,7 миллиона детей.

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Семья
09 июля 2024, 09:48
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 9 июля
Медиасток.рф
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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в четыре балла утром, во вторник. В региональном Минтрансе сообщили, что на дорогах одновременно находится около миллиона машин, что на 2% больше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Боровском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Пробки Дороги

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