Многодетная мать из Дубны открыла онлайн-магазин с выпечкой

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«Сначала смешиваю муку и воду с закваской, даю постоять полчаса, чтобы клейковина муки обрела упругость, растяжимость, тогда тесто гораздо легче замешивать», - сообщила Баландина.

В меню Баландиной есть классический ржаной хлеб, выпечка с семечками, ароматный заварной хлеб, бейглы. С четырьмя детьми трудно планировать, поэтому местная жительница продает хлеб из наличия.

«Придумала идею, когда в пятницу открывается онлайн-магазинчик, и я продаю то, что на этой неделе получилось с божьей помощью испечь», - пояснила пекарь.

Для Натальи выпечка много лет оставалась хобби. Однако она подошла к делу серьезно, например, изучила литературу и завела блог «Домашний хлеб лучше», где рассказывала о тонкостях хлебопечения.

«Действительно, домашний хлеб не сравнится с магазинным, даже ремесленным, печется дома своими руками, наполняет дом ароматами, вы слышите песнь корочки, ни в одной лучше пекарне этого не уловить», - добавила Баландина.

Когда в 2022 году иностранные компании начали уходить из России, Наталья осталась без работы. И тогда поняла, что момент для запуска своего дела настал.

«Я подумала, наверное, это действительно знак свыше, мы обустроили на даче кухню, где я выделила себе отдельный хлебный уголок, чтобы не занимать всю кухню тазами с тестом», - заявила жительница Дубны.

Весь хлеб она печет на закваске. Технологически это сложнее, чем печь на дрожжах, но плюсов больше. В среду Наталья обновляет закваску, в четверг начинает замешивать тесто. Самый волшебный момент наступает в пятницу, из печи появляются ароматные буханки. Блог превращается в витрину магазинчика.

Развод продукции в пятницу обычно состоит из 12-15 адресов. Наталья пока не планирует расширяться, для нее главное - отладить процесс, чтобы не было накладок, чтобы работа была в удовольствие.

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