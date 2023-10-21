Многодетная мать из Дубны открыла онлайн-магазин с выпечкой

21 октября 2023, 15:43
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Многодетная мать и жительницы Дубны Наталья Баландина открыла собственный онлайн-магазин в выпечкой. Каждый четверг она готовит хлеб, а в пятницу начинает его продавать.

«Сначала смешиваю муку и воду с закваской, даю постоять полчаса, чтобы клейковина муки обрела упругость, растяжимость, тогда тесто гораздо легче замешивать», - сообщила Баландина.

В меню Баландиной есть классический ржаной хлеб, выпечка с семечками, ароматный заварной хлеб, бейглы. С четырьмя детьми трудно планировать, поэтому местная жительница продает хлеб из наличия.

«Придумала идею, когда в пятницу открывается онлайн-магазинчик, и я продаю то, что на этой неделе получилось с божьей помощью испечь», - пояснила пекарь.

Для Натальи выпечка много лет оставалась хобби. Однако она подошла к делу серьезно, например, изучила литературу и завела блог «Домашний хлеб лучше», где рассказывала о тонкостях хлебопечения.

«Действительно, домашний хлеб не сравнится с магазинным, даже ремесленным, печется дома своими руками, наполняет дом ароматами, вы слышите песнь корочки, ни в одной лучше пекарне этого не уловить», - добавила Баландина.

Когда в 2022 году иностранные компании начали уходить из России, Наталья осталась без работы. И тогда поняла, что момент для запуска своего дела настал.

«Я подумала, наверное, это действительно знак свыше, мы обустроили на даче кухню, где я выделила себе отдельный хлебный уголок, чтобы не занимать всю кухню тазами с тестом», - заявила жительница Дубны.

Весь хлеб она печет на закваске. Технологически это сложнее, чем печь на дрожжах, но плюсов больше. В среду Наталья обновляет закваску, в четверг начинает замешивать тесто. Самый волшебный момент наступает в пятницу, из печи появляются ароматные буханки. Блог превращается в витрину магазинчика.

Развод продукции в пятницу обычно состоит из 12-15 адресов. Наталья пока не планирует расширяться, для нее главное - отладить процесс, чтобы не было накладок, чтобы работа была в удовольствие.

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Дубна
Автобус с медикаментами отправили в зону СВО из Королева
23 октября 2023, 08:30
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Жители Королева собрали и отправили в зону СВО медикаменты, носилки и перевязочные материалы. Также вместе с медицинским грузом на автобусе к бойцам отвезут маскировочные сети и камуфляжные костюмы. Перед отправкой машину решили перекрасить в зеленый цвет.

Пассажирский автобус для помощи участникам СВО передали благотворительному фонду «Окно в мир» из Королева. Транспортное средство оставят в медицинской роты.

«Сегодня мы его забираем и в понедельник он поедет к ребятам, поедет в медицинскую роту для эвакуации раненых», - сообщила президент благотворительного фонда «Окно в Мир» Екатерина Зеленцова.

Благотворительный фонд работает с 2015 года. С начала спецоперации он отправил на фронт 12 УАЗ и один грузовик.

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Королев
Дольщикам проблемного ЖК «Белые Росы» в Котельниках начали выдавать ключи
23 октября 2023, 07:30
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Владельцам квартир в двух 25-этажных домах с подземным паркингом в ЖК «Белые Росы» начали выдавать ключи от жилплощади. В марте 2017 года его признали проблемным, а в этом — сдали.

В домах более 900 квартир, ЖК окружен хвойным лесом, есть выход в Кузьминский лесопарк.

«Много было всего, много инстанций прошли. Кто смог продать - продали. Были тяжбы, суды, были переживания, что ни денег ни квартир. Спасибо всем инициативным людям, что на обманутых дольщиков обратили внимание», - поблагодарила собственница квартиры Любовь Алексеевна.

«Выдача ключей началась с прошлого четверга. За эту неделю мы выдали порядка 50 ключей. В день выдается по 15-16 ключей от квартир. Каждая по полчаса. Запись плотная. Люди идут активно, принимают свои квартиры „, - сообщила сотрудник УК „Октябрь“ Юлия Кириллова.

Семья Жуковых планировала заехать в свою квартиру еще в 2015 году.

«Квартира у меня с ремонтом, квартира однокомнатная, вид из окна мне очень нравится, красивые дома, зелень, батареи уже топятся, я всем довольна», - сообщила владелец квартиры Валентина Жукова.

Получивших ключи от своих квартир дольщиков навестил глава округа Сергей Жигалкин.

«Сколько раз встречались, сколько проблем, помню, как по подвалам затопленным ходили. По этажам, размороженным крышам <…> Важно сказать, что в Котельниках не осталось ни одного проблемного корпуса обманутых дольщиков», - заявил Жигалкин.

По его словам, в 10 минутах ходьбы строится образовательный комплекс. Он будет состоять из школы на 2,1 тысячи мест и детского сада еще на 350 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье в этом году полностью закроет проблему с обманутыми дольщиками.

Их было свыше 117 тысяч, но осталось 8,4 тысячи. Права восстановят уже менее чем за три месяца.

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Строительство Дольщики Котельники
Школьники из Химок собрали книги для детей в новых регионах России
23 октября 2023, 06:00
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Учащиеся школы № 1 в Химках поучаствовали в акции «Литература — школам Донбасса». Они собрали несколько коробок книг для ребят из ДНР и ЛНР.

«Участвуя в этой акции, мы даем детям возможность расширить свои знания и погрузиться в увлекательные истории. Вместе с моим помощником передали волонтёрам-молодогвардейцам книги, которые активисты отправят на Донбасс», - рассказала директор школы Галина Болотова.

Местные жители ежедневно собирают в новые регионы России гуманитарную помощь. Сейчас при поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках работает девять точек сбора.

Зампред местного Совета депутатов Александр Дряннов напомнил, что вместе с ними с октября прошлого года в Химках функционирует Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты учреждения помогают оформлять льготы и выплаты, получать документы, пройти адаптацию после ранения и другом.

За время работы центр оказал поддержку более 550 местным жителям.

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Книги Химки
Мусорную площадку привели в порядок в Щелкове
23 октября 2023, 04:00
Катасонова Елена
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В микрорайоне Финский, 4а в Щелкове привели в порядок мусорную площадку. На беспорядок пожаловались местные жители.

Горы мусора убрали администрация округа вместе с региональным оператором ООО «Хартия».

«Нареканий по вывозу мусора нет. Два сломанных контейнера заменили. Бывает, после выходных мусора больше, но все своевременно вывозят», - рассказала жительница дома Тамара Трубина.

Контейнеры установили в соответствии с санитарными правилами и нормами. На площадке внедрили раздельный двухкомпонентный сбор мусора. Серые контейнеры нужны для органических отходов, синие - для сухих отходов.

За площадкой закрепили управляющую компанию ООО «Авангард Восток».

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Щелково Мусор

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