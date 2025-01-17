Младенца с врожденной непроходимостью кишечника спасли в медцентре Рошаля

Программа поддержки жителей с низкими доходами продолжается в Подмосковье. Преодолевать трудную жизненную ситуацию семьям или одиноко проживающим людям помогают социальные контракты.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что в этом году прожиточный минимум на душу населения составляет 19 302 рубля.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что для выплат по социальным контрактам в 2025 году предусмотрено около 300 миллионов рублей. В прошлом году этой поддержкой воспользовались полторы тысячи жителей, благодаря чему удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые из них стали важными для общества.

Социальный контракт предусматривает финансовую помощь в поиске работы, старте бизнеса, ведении личного подсобного хозяйства и других направлениях.

Максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения - в этом году это 21 039 рублей.

Подать заявление на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.