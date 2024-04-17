Младенца с пороком развития успешно прооперировали в МОЦОМД
Врачи отделения хирургии новорожденных МОЦОМД провели высокотехнологичную операцию двухмесячному ребенку с врожденным пороком развития ануса. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.
Атрезия ануса - это редкий врожденный порок развития, который встречается один раз на девять тысяч детей. Заболевание связано с нарушением внутриутробного развития.
«У ребенка опорожнение кишечника было адекватным, поэтому оперативное лечение запланировали на двухмесячный месячный возраст пациента. При таком подходе существенно снижается риск возможных послеоперационных осложнений», - рассказал детский хирург Никита Щербенев.
Операцию выполнили в один этап. Сейчас девочка выписана домой под наблюдение врачей.
Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.
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