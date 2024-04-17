Младенца с пороком развития успешно прооперировали в МОЦОМД

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Атрезия ануса - это редкий врожденный порок развития, который встречается один раз на девять тысяч детей. Заболевание связано с нарушением внутриутробного развития.

«У ребенка опорожнение кишечника было адекватным, поэтому оперативное лечение запланировали на двухмесячный месячный возраст пациента. При таком подходе существенно снижается риск возможных послеоперационных осложнений», - рассказал детский хирург Никита Щербенев.

Операцию выполнили в один этап. Сейчас девочка выписана домой под наблюдение врачей.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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