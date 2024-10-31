Митинг в память о жертвах политических репрессий прошел в Люберцах

На месте, где состоялось памятное мероприятие, ранее находилось здание НКВД. В 2010 году здесь открыли мемориал жертвам политических репрессий. На митинге собрались сотрудники администрации, ветераны, представители общественных организаций, родственники репрессированных и школьники.

Участники траурного мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили поминальной литией и минутой молчания память жертв репрессий. Такой статус в Люберцах имеют 214 человек - дети, внуки и правнуки подвергшихся гонениям.

«Этот день посвящен событиям, которые невозможно вычеркнуть из истории страны, потому что они касаются многих семей наших соотечественников», - заявил глава округа Владимир Волков. Он поблагодарил за сохранение памяти земляков членов Люберецкого общества жертв политических репрессий и его главу Аду Подколзину.

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