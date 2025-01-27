27 января 2025, 19:40

Митинг в память о погибших в блокадном Ленинграде прошел в Реутове

Читайте нас в: Google Новости

В 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда в Реутове состоялся митинг в память о погибших в тех страшных событиях. Для юнармейцев, кадетов и школьников округа провели урок мужества.

У вечного огня на Алее Славы в Реутове собрались местные жители, представители администрации муниципалитета, депутаты, юнармейцы, кадеты, волонтеры и школьники. Они возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших в осажденном Ленинграде.

«Все, кто был на Пискаревском кладбище - мемориале, посвященном памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда - поймут меня. Оказываясь там, человек чувствует, как на него наваливается боль, скорбь и слезы. То, что пережили наши предки во время блокады, - это пример стойкости духа, мужества и героизма не только для жителей России, но и всего мира», - подчеркнул председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай.

В музейно-выставочном центре городского округа Реутов для кадетов, юнармейцев и школьников провели урок мужества. Ребятам рассказали об исторических событиях того времени и показали документальный фильм.

«Такие мероприятия очень важны. Они призваны напомнить всем нам о тех страшных событиях, которые пришлось пройти нашим гражданам в период Великой Отечественной войны», - поделился студент колледжа «Энергия» Артем Алехин.

Реутов Митинги
27 января 2025, 21:45
Депутат Елена Сюмак провела личный прием жителей в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
В общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах депутат Совета депутатов Елена Сюмак провела личный прием горожан. С жительницей шестого микрорайона города народный избранник обсудила благоустройство придомовой территории многоквартирного дома.

Пришедшая на прием женщина была обеспокоена состоянием двора своего дома. Депутат Елена Сюмак внимательно выслушала ее. Во время диалога народный избранник задавала посетительнице уточняющие вопросы. Вместе они обсудили потребности жителей дома и возможные пути благоустройства двора.

«Благоустройство придомовых территорий - это важный вопрос, который напрямую влияет на качество жизни горожан. В своей работе я всегда уделяю особое внимание таким проблемам и стремлюсь к их скорейшему решению», - отметила Елена Сюмак.

Напомним, общественная приемная отделения партии «Единая Россия» в Мытищах открыта по адресу: улица Мира, дом № 37.

Благоустройство Мытищи
27 января 2025, 21:12
Заседание по вопросам безопасности дорожного движения прошло в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Председатель партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Андрей Гореликов провел заседание рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельное внимание собравшиеся уделили анализу статистики происшествий и обсуждению улучшения инфраструктуры муниципалитета.

Заседание прошло в рамках проекта «Безопасные дороги». Кроме партийцев на мероприятии собрались сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» и главы транспортных компаний. На встрече рассмотрели актуальные проблемы и варианты их решения, которые помогут снизить число происшествий и повысить уровень безопасности на дорогах.

По словам местного координатора проекта Андрея Гореликова, особое внимание на мероприятии уделили анализу статистики дорожно-транспортных происшествий в Мытищах, определению «опасных» участков дороги и обсуждению рекомендаций по улучшению инфраструкты округа.

Присутствующие также затронули тему внедрения новых технологий для повышения безопасности всех участников движения.

Мытищи ПДД Дороги «Единая Россия»
27 января 2025, 20:57
Баскетболисты клуба «Мытищи» обыграли команду «Зоркий» из Красногорска
Читайте нас в: Google Новости
На площадке Спортивного комплекса «Строитель» в городском округе Мытищи прошел очередной матч первенства Московской области по баскетболу. Спортсмены из красногорской команды «Зоркий» уступили игрокам мытищинской команды, турнир завершился со счетом 83:71.

В первом круге баскетболисты из городского округа Мытищи в гостях уступили конкурентам. В этот раз победа оказалась на стороне мытищинских игроков. Матч был напряженным, на протяжении всей игры преимущество переходило от одной команды к другой. Однако во второй четверти хозяева паркета начали стремительно наращивать обороты.

Игра завершилась со счетом 83:71 в пользу команды «Мытищи». Александр Тихонин набрал 31 очко, «Мытищи» вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Мытищи Баскетбол
27 января 2025, 20:31
Фотовыставку ко Дню воинской славы и 80-летию Победы открыли в Шатуре
Читайте нас в: Google Новости
На бульваре Мира в Шатуре открыли выставку фотографий жительниц блокадного Ленинграда с историями их жизни. Баннеры разместили накануне Дня воинской славы и в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.

Горожане и гости округа, благодаря фотовыставке, узнают истории жизни маленьких девочек из далекого 1941 года, когда их застала война. Они связали свои судьбы с Шатурой: здесь учились, трудились, воспитывали детей и внуков. На фото жительницы муниципального округа Людмила Сиунова, Надежда Овчинникова и Галина Бабкина. Узнать подробную информацию о них можно на сайте проекта «Помнить каждого».

Как рассказала заместитель председателя Молодежного парламента по проектной работе Евгения Чиркунова, в течение года список ветеранов расширят. На выставке появятся новые фотографии и истории жизни выдающихся жителей Шатуры.

«В рамках проекта „Помнить каждого“ напечатают открытки с портретами и биографиями ветеранов округа. Их распространят на памятных мероприятиях, посвященных празднованию Дню Победы в Шатуре и округе», - добавила Евгения Чиркунова.

Над выставкой работали участники шатурского Молодежного парламента и сотрудники социальной защиты. Они встретились с ветеранами и собрали истории из их жизни.

Фото Выставки Шатура

Новости по теме