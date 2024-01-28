28 января 2024, 19:13

Митинг в годовщину снятия блокады Ленинграда прошел в Воскресенске

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К мемориалу «Вечный огонь» пришли блокадники и представители администрации. Почетных гостей митинга наградили от имени правительства Санкт-Петербурга.

Знаком «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады» наградили Нину Ивановну Пыркову. Она одна из авторов книги «Наша вечная память и боль», посвященной блокадному городу и его жителям, которые позже переехали в Воскресенск.

«Почти 900 дней наша северная столица была в осаде, и целый год проводилась операция по освобождению этого города, по вывозу людей. Хочется сказать огромное спасибо тем людям, кто это вынес - нашим ветеранам, которые здесь присутствуют», - сказала заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Подвиг советских солдат и тружеников тыла не сотрется под натиском времени, пока о них помнят.

Блокада Ленинграда началась восьмого сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, пока город не был окончательно освобожден 27 января 1944 года.

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Воскресенск Блокада Ленинграда
28 января 2024, 19:52
Женская команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби на снегу
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Спортсменкам из сборной «ВВА-Подмосковье» удалось выиграть Кубок России по регби на снегу. Они обыграли соперниц из Дагестана с разгромным счетом, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье „золото“ подряд для подмосковных девушек - они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» - отметил министр Дмитрий Абаренов.

Кубок России по регби на снегу-2024 прошел 27 и 28 января на поле «Московской академии регби» в Зеленограде. В нем сражались 10 команд из разных российских городов, включая Москву, Великий Новгород, Подмосковье, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Дагестан.

Абсолютными лидерами стали представительницы ЖРК «ВВА-Подмосковье». Второе место досталось дагестанским спортсменкам, а на третьей строчке оказалась команда из Татарстана.

В ведомстве добавили, что мужчины тоже состязались за Кубок России. Первая команда «ВВА-Подмосковье» взяла пятое место, вторая - девятое.

Накануне ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч , приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры.

Спортсмены Регби
28 января 2024, 18:34
Ступинский ХК «Капитан» отметил юбилей матчем со звездами спорта и искусства
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Ступинский хоккейный клуб «Капитан» провел гала-матч, приуроченный к своему 25-летию, в субботу, 27 января. В мероприятии участвовали легендарные спортсмены и актеры, сообщили в пресс-службе команды.

«Двадцать пять лет команде „Капитан“, которая прославляет Ступинский городской округ. Самое главное - благодаря ей построили это великолепный комплекс, в котором мы находимся», - отметил депутат Госдумы Александр Коган.

Юбилей ХК собрал на льду олимпийских чемпионов, лучших футболистов в истории сборной России, призеров чемпионата Европы 2008, известных артистов, государственных и общественных деятелей, а также хоккеистов «Капитана» разных лет.

Матч прошел в три этапа, каждый из которых длился по 20 минут. Игра завершилась со счетом 11:11, после чего победителей определила серия буллитов - ими стала команда «синих». По окончании матча болельщики смогли сфотографироваться со звездами, а также получить их автографы.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов. Российский спортсмен забросил шайбу в матче с «Даллас Старз».

Спортсмены Хоккей Ступино
28 января 2024, 17:26
Студенты из Химок выступили с театрализованным концертом на выставке «Россия»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Более двухсот студентов Московского государственного института культуры поучаствовали в выставке-форуме «Россия». Они приняли участие в спортмобе, а также неоновом и световом флешмобе.

На главной сцене ВДНХ вместе со студентами МГИКа выступили ученики других регионов страны: Хабаровска, Белгорода и Улан-Удэ. Вокальные и танцевальные номера создали особую атмосферу и подарили положительные эмоции зрителям.

Участники мероприятия вспомнили значимые события студенческой жизни, первую сессию и приметы, в которые верят многие ученики. Собравшиеся запустили 1000 бумажных самолетов и загадали желания.

Праздничный концерт провели под руководством кафедры режиссуры театрализованных представлений МГИКа и заслуженной артистки РФ Людмилы Байковой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Студенты ВДНХ
28 января 2024, 16:59
Чемпионат МВД России по лыжным гонкам состоялся в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования прошли в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Участие в них приняло около 200 спортсменов и 52 команды.

Первыми выступили ветераны, затем провели три женских забега по пять километров. Завершили турнир гонки среди мужчин на дистанции десять километров.

«Традиционно эти лыжные гонки, проводим их уже много лет. Поэтому всегда с удовольствием все принимают участие на трассе, которую готовит учебный центр», - рассказал начальник отдела Московской областной организации «Динамо» Михаил Петухов.

Соревнования по лыжным гонкам Чемпионата Министерства внутренних дел проводят каждый год для повышения профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Московской области. Спартакиада способствует популяризации спорта и пропагандирует здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Химки МВД РФ

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