Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел под Лосино-Петровским

В мероприятии приняли участие представители администрации, местные депутаты и волонтеры. Все жители, для которых этот праздник особенно важен, собрались у памятника в честь погибших местных жителей в годы Великой Отечественной войны в поселке Свердловский.

После торжественной церемонии возложения цветов всех желающих угостили солдатской кашей, пельменями, пирожками и горячим чаем. Мероприятие было организовано при поддержке руководителя Щелковского мясоперерабатывающего комбината.

В рамках праздничных мероприятий Сергей Джеглав встретился с бойцами специальной военной операции и их семьями. Он обсудили различные вопросы, как бытовые, так и личного характера. Глава подчеркнул, что каждый мужчина является опорой и поддержкой для своей семьи, своего дома и родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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