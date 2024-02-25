25 февраля 2024, 22:17

Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел под Лосино-Петровским

Телеканал «360»
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Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества состоялся в поселке Свердловский. Участники мероприятия возложили цветы к обелиску и почтили память павших воинов минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители администрации, местные депутаты и волонтеры. Все жители, для которых этот праздник особенно важен, собрались у памятника в честь погибших местных жителей в годы Великой Отечественной войны в поселке Свердловский.

После торжественной церемонии возложения цветов всех желающих угостили солдатской кашей, пельменями, пирожками и горячим чаем. Мероприятие было организовано при поддержке руководителя Щелковского мясоперерабатывающего комбината.

В рамках праздничных мероприятий Сергей Джеглав встретился с бойцами специальной военной операции и их семьями. Он обсудили различные вопросы, как бытовые, так и личного характера. Глава подчеркнул, что каждый мужчина является опорой и поддержкой для своей семьи, своего дома и родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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Митинги Лосино-Петровский 23 февраля
25 февраля 2024, 21:20
Музей «Чай с вареньем» в Ликино-Дулеве переехал в новое здание
Телеканал «360»
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В культурно-досуговом центре «Дулевский» был создан уникальный «Трогательный музей „Чай с вареньем“. Из-за роста популярности администрация округа выделила для него новое место в историческом здании города.

Новое помещение в 10 раз больше предыдущего. Теперь в нем есть просторная столовая и хлопковый салон. Отдельную комнату отвели для сувенирной лавки.

В ходе выставки экскурсантам рассказывают, как жили наши предки и делятся секретами чаепития. Все экспонаты музея можно трогать, вдыхать их ароматы и пробовать на вкус.

Часто здесь проводят мастер-классы и занятия с детьми по различным направлениям: расписывают пряники, учатся рисовать знаменитую дулевскую агашку или делают свечи.

В прошлом году экскурсия «Трогательного музея „Чай с вареньем“ стала лауреатом первой степени всероссийской туристской премии „Маршрут года“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Музеи Орехово-Зуево
25 февраля 2024, 19:03
Капремонт ремонт асфальтобетонного покрытия на пяти улицах проведут в Лобне
Медиасток.рф
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о планах по ремонту дорог. В общей сложности в Лобне приведут в порядок более 3,5 километра асфальтобетонного покрытия.

Весной и летом в городе будет проходить ямочный ремонт. Обследование дорожного полотна проведут как только сойдет снег.

«В этом году проведем капремонт пяти дорог. Работы будут вестись на улицах Чехова, Юбилейной, Победы, Рабочей, Можайского. Чехова победила в народном голосовании на портале „Добродел“, остальные дороги выбирались исходя из их состояния и близости социальных объектов», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

В этом году также планируется завершить работы на Лобненском шоссе и строительство съездов Северного обхода.

Ранее глава городского округа Лобня Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Лобня Дороги Ремонтные работы
25 февраля 2024, 18:25
Масштабные работы по очистке крыш от снега и наледи проведут в Лобне
Медиасток.рф
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Жительница Лобни обратилась с жалобой на состояние крыши и протечки в своей квартире. Первый заместитель главы Евгений Аптекин осмотрел дом № 9 на улице Лермонтова.

На этот адрес выезжала комиссия управляющей компании и представители подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом крыши и перекрытий.

Планируется провести работы по удалению наледи с крыши. Из-за низкого качества шиферной кровли требуется тщательный подход. Для выполнения работ будет использована специальная вышка.

Специалисты сольют воду из натяжного потолка в квартире, а представители управляющей компании составят акт для возмещения ущерба.

На крыше дома будут аккуратно удалять наледь и проводить временные кровельные работы для устранения протечки до начала капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Лобня
25 февраля 2024, 18:24
Депутат Мособлдумы Ефимов пообещал помочь девочке-инвалиду из Балашихи
Аппарат фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе
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Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел традиционную встречу с жителями в Общественной приемной балашихинского отделения партии «Единая Россия». За помощью к депутату обратилась мама девочки-инвалида, которая нуждается в материальной помощи для успешной реабилитации ребенка.

По ее словам, дочери необходим специальный матрас.

«Его необходимо приобрести, чтобы продолжать укрепление позвоночника, он стоит более пятидесяти тысяч рублей. Это достаточно большая сумма для нашей семьи», - пояснила женщина.

Тарас Ефимов пообещал направить ходатайство в управление социальной защиты для оказания максимальной помощи для мамы и ее ребенка.

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Инвалиды Балашиха

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