02 августа 2024, 16:45

Митинг ко Дню воздушно-десантных войск прошел в Шатуре

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В Шатуре прошел митинг ко Дню воздушно-десантных войск. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Ангел добра».

Участие в митинге приняли временно исполняющий полномочия главы городского округа Шатура Николай Прилуцкий, заместитель главы округа Ирина Ваврик, председатель Совета ветеранов Сергей Фролов, руководитель местного отделения «Боевое братство» Олег Языков и волонтеры.

«Поздравляю вас от лица муниципальной власти со знаковым событием - Днем воздушно-десантных войск Российской Федерации. Это одно из самых боевых и значимых сегодня войск, способных осуществить любые задачи», - отметил Прилуцкий.

Почетным гостем митинга стал житель поселка Шатурторф Дмитрий Желтов. Он проходил службу в 16-й бригаде спецназначения в Тамбове и был в боевой командировке на Северном Кавказе.

«Мы каждый год встречаемся с товарищами-сослуживцами, нас объединяет десантный дух, боевое братство, взаимовыручка. Закалка помогает всегда, даже там, где безвыходная ситуация и у многих бы опустились руки», - рассказал Желтов.

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Шатура ВДВ
02 августа 2024, 17:44
Комплексное благоустройство дворов завершилось в селе Якоть
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Четыре двора благоустроили в селе Якоть в Дмитровском округе. Там заасфальтировали тротуары, установили скамейки и детские площадки, а также обустроили парковки.

Работы прошли во дворах домов № 1, 2, 3 и 4. Здесь появились тротуары с бордюрами, проезды, современная площадка с качелями, горками и батутом.

Проверить, насколько качественно выполнены работы в Якоти, приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Жители попросили у него увеличить количество парковок. Глава дал поручение заместителю учреждения «ЖКХ и благоустройство» Ольге Шатохиной посмотреть, можно ли обустроить дополнительные парковочные зоны у домов.

Отметим, что комплексное благоустройство дворов проходит благодаря государственной региональной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

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Благоустройство Дмитров
02 августа 2024, 17:41
Минтранс Подмосковья: график электричек МТППК изменится 10 и 11 августа
МТППК
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Расписание движения пригородных поездов МТППК изменится 10 и 11 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Корректировки вызваны работами по модернизации инфраструктуры железнодорожных путей на участке Москва - Тверь 10 и 11 августа. Часть электричек на участках Москва - Клин, Москва - Зеленоград-Крюково, Москва - Решетниково будет ходить по измененному расписанию, при этом ряд поездов отменят.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с изменениями расписания можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

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Поезда
02 августа 2024, 17:37
Две новые школы откроют к началу учебного года в Люберцах
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В городском округе Люберцы ведется активная подготовка к новому учебному году. Глава округа Владимир Волков совместно с городским прокурором Дмитрием Девятко провели инспекцию строительства новых школ в жилых комплексах «1-й Лермонтовский» и «Новокрасково».

Школа на 1500 мест в ЖК «1-й Лермонтовский» полностью готова. Он также уточнил, что в здании красковской школы будут актовый и два спортивных зала, большая столовая, специальные классы для уроков труда, биологии, физики и химии, спортивное ядро, а также школьный музей.

«Сразу четыре новые школы откроются в нашем округе к началу учебного года. В том числе в ЖК „1-й Лермонтовский“ и в ЖК „Новокрасково“, - сообщил Владимир Волков.

Местные власти подчеркивают важность своевременного завершения всех работ для обеспечения комфортных условий обучения и воспитания детей. Ожидается, что новые образовательные учреждения станут значимым вкладом в развитие инфраструктуры округа и улучшение качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Люберцы Школы Строительство
02 августа 2024, 17:36
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 2 августа
Медиасток.рф
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К вечеру пятницы загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья рассказали о заторах.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Пробки

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