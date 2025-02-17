Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Воскресенске

Участники митинга почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. На церемонии прозвучали проникновенные и искренние слова о мужестве и отваге воинов, о целостности и преданности Родине.

Член «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Василий Дацюк отметил, что мужество и героизм бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочайшего уважения. «Одинаково велика боль тех, кто потерял близких товарищей, и тех, кто не дождался своих родных», - подчеркнул он.

День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается в России 15 февраля. Эта дата символизирует не только скорбь по погибшим, но и напоминает о героизме тех, кто в разные годы защищал интересы Отечества за его пределами.