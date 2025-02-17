17 февраля 2025, 09:56

Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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У мемориала погибшим в локальных войнах и конфликтах воскресенцам собрались ветераны боевых действий, родные погибших воинов, представители администрации, активисты и сторонники партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Участники митинга почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. На церемонии прозвучали проникновенные и искренние слова о мужестве и отваге воинов, о целостности и преданности Родине.

Член «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Василий Дацюк отметил, что мужество и героизм бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочайшего уважения. «Одинаково велика боль тех, кто потерял близких товарищей, и тех, кто не дождался своих родных», - подчеркнул он.

День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается в России 15 февраля. Эта дата символизирует не только скорбь по погибшим, но и напоминает о героизме тех, кто в разные годы защищал интересы Отечества за его пределами.

Митинги Воскресенск
16 февраля 2025, 22:16
Туристический фестиваль «Тепло» прошел в Серпухове
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В парке имени Олега Степанова в Серпухове прошел масштабный туристический фестиваль «Тепло», который собрал тысячи жителей и гостей. Мероприятие предложило множество развлечений, включая увлекательные квесты, анимационные программы, мастер-классы и акции.

Для посетителей организовали зону фудкортов с горячим чаем и красочными фотозонами, а также яркое фаер-шоу.

Особое внимание на празднике уделили конкурсам, среди которых «Зима в Серпухове 2025», оригинальная шапка «Ух-шапка» и конкурс на самый длинный шарф. В этом году был установлен новый рекорд: шарф длиной 105 метров украсил весь парк.

Фестиваль «Тепло» получил высокую оценку не только у местных жителей, но и у профессионального жюри, заняв второе место в номинации «Развитие и продвижение территорий» на XVI Премии в области развития общественных связей. Это достижение стало общей победой для всех участников.

Серпухов Фестивали
16 февраля 2025, 21:55
Более 50 молодых педагогов пополнили штат школ в Серпухове в новом учебном году
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В этом учебном году в образовательные учреждения Серпухова пришли на работу 60 молодых специалистов. В округе реализуются различные меры поддержки для педагогов.

Им предоставляются региональные пособия в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются дважды - при поступлении на работу и по окончании второго года работы, а также ежемесячные выплаты.

Важно отметить, что выпускники школ округа, получив профессиональное образование, возвращаются на родину, чтобы воспитывать новое поколение серпуховичей. В прошлом году при поддержке депутатов окружного Совета были введены дополнительные муниципальные меры поддержки: ежегодное пособие в размере 80 тысяч рублей в течение первых трех лет, компенсация аренды жилья, служебное жилье и грант в размере 300 тысяч рублей для специалистов с высокими результатами работы.

Школы Молодежь Серпухов Учителя
16 февраля 2025, 21:46
Память героя Михаила Марченко почтили в Лосино-Петровском
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В городском округе Лосино-Петровский состоялось мероприятие, организованное молодогвардейцами совместно с главой округа Сергеем Джеглавым, заместителем главы Валентиной Тропанец, сотрудниками группы специального назначения «Альфа», а также представителями «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы» и «Движением Первых». Мероприятие посвятили памяти Михаила Марченко, в честь которого названа местная школа.

Торжество прошло на территории школы, где собрались учащиеся, преподаватели и почетные гости. Ведущие рассказали о жизни и подвиге Михаила Марченко, подчеркнув его важность для округа и всей страны.

Михаил Марченко, майор центра специального назначения «Альфа» ФСБ России, шесть раз отправлялся в командировки на Северный Кавказ и был награжден медалью «За отвагу» за освобождение заложников в Буденновске.

Во время церемонии участники возложили цветы к памятной доске Михаила Марченко и почтили его память минутой молчания, выражая уважение к героизму земляка.

Школы Волонтеры Лосино-Петровский
16 февраля 2025, 21:41
Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Лосино-Петровском
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Местное отделение партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский, совместно с молодежным центром «Движение» и «Молодой Гвардией Единой России», организовали памятный митинг, который стал значимым событием в рамках партийного проекта «Историческая память». Митинг прошел в Никольском парке у памятника «Воину-освободителю» в годы Великой Отечественной войны, у Вечного огня.

Среди участников были активисты Совета ветеранов городского округа, куратор совета ветеранов территориального отделения пгт. Свердловский Нина Загоруйко, поэтесса Елена Петакова, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети военных лет. В мероприятии также приняли участие депутаты Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Вячеслав Кудряшев и Гузаль Данилова, студенты Щелковского колледжа, представители «Волонтеров Подмосковья», Комитета семей воинов Отечества под руководством Светланы Алиферовой и местное отделение «Боевого братства».

Ветераны специальной военной операции и жители города собрались, чтобы отдать дань уважения всем солдатам. Участники митинга услышали слова благодарности и признательности тем, кто сражался за Родину, а также о важности сохранения исторической памяти.

«Эта знаменательная дата объединяет ветеранов, родных и близких тех воинов, которых уже нет с нами. История никогда не забудет мужество и отвагу российских солдат. Защита Отчизны - священное право каждого», - отметил Алексей Дьяконов, куратор партийного проекта «Историческая память».

После завершения программы участники почтили память павших минутой молчания, что стало символом единения всех присутствующих. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню - символу вечной памяти о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны.

Митинги Лосино-Петровский Патриотизм

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