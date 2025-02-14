Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в школе № 3 Серпухова

В 2025 году по губернаторской программе «Наше Подмосковье» в Серпухове проведут комплексную модернизацию четырех детских городков. Площадки обновят по просьбе жителей.

Работы по реконструкции детских игровых зон проведут в поселке Большевик у дома № 96 по улице Ленина, в микрорайоне Ивановские дворики вблизи дома № 8 на Новой улице, а также в Протвине рядом с домами № 13, № 15 в Фестивальном проезде и в Пущине в микрорайоне «Д» у домов № 1, № 2, № 3 и № 4.

Игровые площадки установили в этих локациях давно, местные жители обратились в администрацию с просьбой модернизировать их. Все зоны для детей оснастят современным оборудованием, там установят новые лавочки и урны, обновят освещение.

«Установка новых детских площадок и игровых комплексов - это часть нашей ежегодной работы по благоустройству городской среды. Также в текущем году запланировали работы по модернизации 17 детских площадок, ранее установленных на территории муниципалитета в рамках программы „Создание комфортной городской среды“», - рассказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.