Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в Воскресенске

Из почти 30 тысяч воскресенцев, отправившихся на фронт, каждый третий не вернулся домой. Поисковые отряды до сих пор продолжают тщательно восстанавливать имена павших.

Алексей Валерьевич подчеркнул, что день начала Великой Отечественной войны - это день глубокой трагедии для страны, оставивший раны на судьбах многих жителей нашего округа.

В преддверии этой памятной даты на мемориале «Вечный огонь» в Воскресенске добавили еще пять героических имен наших земляков: Матышкин Александр Васильевич, Суворов Павел Дмитриевич, Суворов Леонид Николаевич, Суворов Дмитрий Николаевич, Суворов Сергей Николаевич.

Это значимое событие не только для их родственников, но и для всех жителей округа, ведь сохранение памяти о героях и их подвиге очень важно.

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