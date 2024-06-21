21 июня 2024, 14:15

Митинг ко Дню памяти и скорби прошел в Воскресенске

Администрация г.о. Воскресенск
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Накануне Дня памяти и скорби у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Воскресенске прошел митинг. Глава округа Алексей Малкин и жители собрались для того, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

Из почти 30 тысяч воскресенцев, отправившихся на фронт, каждый третий не вернулся домой. Поисковые отряды до сих пор продолжают тщательно восстанавливать имена павших.

Алексей Валерьевич подчеркнул, что день начала Великой Отечественной войны - это день глубокой трагедии для страны, оставивший раны на судьбах многих жителей нашего округа.

В преддверии этой памятной даты на мемориале «Вечный огонь» в Воскресенске добавили еще пять героических имен наших земляков: Матышкин Александр Васильевич, Суворов Павел Дмитриевич, Суворов Леонид Николаевич, Суворов Дмитрий Николаевич, Суворов Сергей Николаевич.

Это значимое событие не только для их родственников, но и для всех жителей округа, ведь сохранение памяти о героях и их подвиге очень важно.

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Митинги Воскресенск Великая Отечественная война
21 июня 2024, 15:49
Новую школу в селе Немчиновка откроют 1 сентября
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Строительство школы на 550 мест в селе Немчиновка подходит к концу. Учреждение откроют к началу учебного года.

Сейчас продолжается обустройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж уличного освещения. Ход работ вместе с жителями проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Подрядчик практически закончил внутренние работы. В здание завозится мебель, в некоторых классах уже расставлены парты, подключены мультимедийные доски. Подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории и спортивного ядра, но свои коррективы вносит погода», - рассказал Иванов.

Вопросы к строителям со стороны жителей остаются. Одним из них является проблема примыкания территории школы к частному сектору. Большой перепад высот здесь заметен - двор школы расположен выше. Владельцы недвижимости беспокоятся о возможности смыва почвы на их участки. Подрядная организация предложила установить высокие бордюры и посадить дополнительные газоны.

«Нерешенные проблемы еще остаются. Но у строителей есть хорошие рабочие контакты с местным сообществом. Подрядчик слышит жителей и готов идти им навстречу», - подчеркнул глава.

Он также сообщил, что в ближайшее время пройдет выездная встреча, посвященная проблемам населенного пункта.

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Одинцово Школы Строительство
21 июня 2024, 15:00
Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинги по продвижению бизнеса
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатные тренинги о развитии бизнеса. Они пройдут 25 и 27 июня.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, мероприятия организует центр «Мой бизнес» при поддержке филиала Президентской академии. Тренинги пройдут под руководством опытных экспертов в Красногорске.

Занятия состоятся 25 и 27 июня, участникам расскажут о разработке и создании контента для соцсетей. Предприниматели смогут разработать план продвижения своих товаров и услуг, научатся снимать и монтировать видео и пользоваться сервисами SMM-специалиста.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 июня 2024, 14:59
Подмосковный борец Сергей Емелин победил на Играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Представитель Московской области, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Емелин победил на Играх БРИКС. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В финале борец одолел представителя Азербайджана Зию Бабашова со счетом 5:2. Так, в копилке Московской области по всем видам спорта оказалось 52 медали: ​27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.

​Игры БРИКС - ежегодные мультиспортивные соревнования. В этом году их участниками стали представители 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
21 июня 2024, 14:55
Коммунальные службы Лобни приступили к устранению последствий урагана
Администрация г.о. Лобня
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Работники коммунальных служб Лобни приступили к ликвидации последствий недавнего урагана. В частности, распилены и убраны 24 упавших дерева.

Рабочие также откачали воду из луж, образовавшихся после дождя на улицах Силикатная, 4, Деповская, 5, Некрасова, 7 и Мирная, 19.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова отметила, что по запросу жителей установили освещение в арке по адресу Ленина, 27к1. Также проведена промывка теплообменника в системе центрального отопления по адресу Чайковского, 25. На улице Циолковского, 7 с помощью альпинистов выполнена локальная покраска фасада здания.

Кроме того, отремонтировали входные группы на Юности, 5 и провели частичный ремонт кровли на Молодежной, 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Лобня Ураган

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