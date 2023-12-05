Митинг ко Дню Неизвестного Солдата прошел в Солнечногорске

С начала года в Подмосковье заработали 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Девять из них оснащены флюорографами, четыре — маммографами.

«Ежегодно мы закупаем современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это важно для проведения выездной диспансеризации в отдаленных от медучреждений территориях», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

ФАПы удобны тем, что пациентам не нужно ехать на обследование, необходимую диагностику можно пройти рядом с домом. За три года подмосковные больницы оснастили 23 мобильными ФАПами на сумму 472 миллиона рублей.

«Мобильный комплекс, поступивший в нашу больницу, оснащен современным цифровым маммографом. С его помощью мы сможем проводить обследование женщинам, проживающим на территориях, далеких от поликлиник», - сообщил главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.

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