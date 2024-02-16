Митинг к годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел в Воскресенске

Вспомнить земляков и возложить цветы к памятнику пришли ветераны боевых действий, матери погибших, представители администрации, духовенства и жители города.

«Мы свято чтим наших героев, которые вернулись, и их много среди нас. Мы понимаем, что наша страна интернациональная, которая чтит свои традиции и никогда не оставляет своих друзей в беде. Вечная память тем, кто остался там, и слава живым, которые продолжают традиции», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Более 14 тысяч советских солдат и офицеров не вернулись с Афганской войны, среди них были и жители Воскресенска. В городе их именами названы улицы, в их честь открыты мемориальные доски на стенах школ, где они когда-то учились.

Сегодня воины-интернационалисты передают свой опыт и знания подрастающему поколению - проводят встречи со школьниками, рассказывают о службе, воинском долге и патриотизме. На памятном митинге их преданность родине, мужество, честь и отвагу отметили благодарностями главы городского округа и медалью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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