26 января 2025, 17:16

Митинг к 83-й годовщине освобождения Уваровки от фашистов прошел в Можайске

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Посвященные 83-й годовщине освобождения поселка Уваровка Можайского округа от немецко-фашистских захватчиков торжественные мероприятия начались с установления Почетного караула. На митинге местные жители почтили минутой молчания память павших героев Великой Отечественной войны.

Почетный караул установили в сквере перед домом культуры, у братской могилы воинов, а также у могилы известной уваровской партизанки Александры Дрейман и ее соратников. Учащиеся старших классов Уваровской школы поочередно несли Почетный караул. Волонтеры в это время раздавали всем собравшимся георгиевские ленточки.

Вахту памяти открыл военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе. Оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, а после объявили минуту молчания. Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев поздравил жителей поселка, ветеранов, тружеников тыла, школьников, волонтеров и юнармейцев.

«Дата 25 января навсегда вписана в историю поселка, историю Можайского района, Московской области и всей страны. Именно здесь, на западном направлении, наступали передовые силы немецко-фашистских захватчиков, их элитные войска, которые рвались к Москве. Но они не учли мужество и героизм, запредельную стойкость, которую в то суровое время проявили советские бойцы и все жители нашей страны, боровшиеся за свободу и независимость нашей Родины», - сказал руководитель муниципалитета.

Он также напомнил присутствующим о подвиге бойцов 32 стрелковой дивизии под командованием Виктора Полосухина. В октябре 1941-го года шесть дней они сдерживали наступление врага на легендарном Бородинском поле, который находится недалеко от Уваровки.

«Именно здесь наши воины развеяли миф о непобедимости армии фашистской Германии и освободили Можайскую землю от немецких захватчиков. Сегодня мы отдаем долг памяти и чести всем тем, кто не вернулся с полей сражений той войны. По официальным данным 48 тысяч 445 человек сложили свои головы, чтобы освободить Можайский район. Сегодня мы низко кланяемся всем погибшим в Великой Отечественной войне, а также тем ребятам, которые сейчас повторяют их подвиг и не дают втоптать в грязь историю нашей Родины», - сказал Денис Мордвинцев.

После митинга в доме культуры состоялся памятный концерт «Поклонимся великим тем годам».

Праздники ВОВ Можайск
26 января 2025, 17:48
Зимний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Люберцах 1 февраля
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Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 1 февраля пройдет зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы смогут сдать мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет.

Как рассказал руководитель Центра тестирования ГТО Люберец Евгений Петров, такой фестиваль организуют в муниципалитете впервые.

«Он пройдет в два этапа: 1 февраля состоится муниципальный этап, в конце февраля - региональный. Приглашаю трудовые коллективы Люберец принять участие в спортивном празднике!» - добавил он.

Евгений Петров также отметил, что количество участников в команде не должно превышать десяти человек. Они пробегут дистанции на тысячу, две тысячи и три тысячи метров, будут стрелять из электронного оружия из положения сидя и стоя, выполнят упражнения на подтягивание или рывок гири, наклоны на гимнастической скамье, а также комплекс на поднимание туловища из положения лежа.

Команды, которые займут первое, второе и третье места в общекомандном зачете наградят медалями, грамотами и призами. Всем выполнившим необходимое количество нормативов комплекса ГТО вручат значки отличия, соответствующие их возрастной ступени.

Люберцы Фестивали
26 января 2025, 17:38
Балетная студия из Подольска победила на международном фестивале
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Балетная студия из Подольска победила на V образовательном фестивале «Открытое искусство» в Великом Новгороде. В международном событии приняли участие танцоры из России, Китая, Беларуси и Сербии.

Образцовый коллектив «Синяя птица» Дворца культуры «Октябрь» стал лауреатом I степени в номинации «Классический танец». В индивидуальной подгруппе Елена Ковтун завоевала второе место в номинации «Классический танец», а Полина Евграфова - третье в той же категории.

Отметим, фестиваль «Открытое искусство» проходит с 22 по 29 января в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем принимают участие около 1,5 тысяч молодых талантов от 8 до 18 лет из России, Китая, Беларуси и Сербии. Для них подготовили мастер-классы, конкурсные прослушивания, концертные выступления и экскурсии.

Подольск Фестивали Великий Новгород
26 января 2025, 17:37
Выборы старост прошли в трех деревнях в Подольске
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В Подольске выбрали старост деревень Услонь, Боборыкино и Новогородово. Все избранные кандидаты — люди с активной позицией, которые уделяют внимание благоустройству своих населенных пунктов.

Ольга Ерофеева - староста деревни Услонь. Она создала чат для взаимодействия с жителями, в котором состоят 84 человека, принимает участие в субботниках и встречах, решает проблемы своего населенного пункта.

В чате деревни Боборыкино - 31 человек. Староста Дмитрий Корякин вместе с ними обсуждает текущие вопросы и размещает информационные материалы. Он также принимает участие в субботниках и экологических акциях, взаимодействует с органами местного самоуправления.

Валентина Кузнецова стала старостой деревни Новогородово. Жители выбирали Валентину старшей на протяжении 25 лет, потому как уважают ее неравнодушие, доброту и стремление помочь в любое время. Валентина участвует в субботниках и благоустройстве населенного пункта, зимой следит за тем, чтобы регулярно очищали дороги от снега и посыпали тротуары песко-соляной смесью. Староста деревни Новогородово сотрудничает с администрацией Подольска, информирует жителей о важных мероприятиях и решает проблемы.

Подольск
26 января 2025, 16:39
Администрация Лобни встретилась с жителями микрорайона Луговая
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В спортзале Луговской школы городского округа Лобня прошла встреча представителей администрации муниципалитета с местными жителями. Они пришли к специалистам с вопросами по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству дорог и многим другим.

На вопросы жителей отвечали глава Лобни Анна Кротова, ее профильные заместители, представители ресурсоснабжающих организаций, медики и депутаты.

«Я сейчас обошла несколько человек, которые мне ответили на интересующие меня вопросы. Не только к Анне Кротовой попала, но и также к ответственным людям за уборку территорий, транспорта, снега. Я думаю, что это очень удобно», - отметила жительница микрорайона Луговая Елена Родионова.

Одна из присутствующих приехала на мероприятие специально, чтобы поблагодарить врачей за их труд.

«У нас в этом году в июне произошла форс-мажорная ситуация. Мы находились здесь на даче, и вот врачи и медсестры нашей лобненской больницы очень мне помогли. Поэтому я пришла поблагодарить врача и рассказать о том, как они добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполнили свою работу», - рассказала жительница микрорайона Луговая Наталья Демиденко.

А для местной жительницы Александры Малой встреча в формате «выездной администрации» - это не только возможность решить некоторые вопросы, а еще шанс побывать в родной школе, где она когда-то училась.

«Я вот с детства училась в этой школе, занималась спортом в этом спортзале. Просто так сюда, в школу, попасть невозможно, не пускают посторонних людей. И вот, пользуясь случаем, что мне сегодня также надо было решить кое-какие вопросы по дорогам, я сюда попала. Спасибо большое, я очень-очень счастлива», - поделилась она.

За время приема специалисты получают несколько десятков обращений. Часть из них решают на месте, а вопросы, требующие детальной проработки, берут на контроль и обязательно докладывают жителям о принятых мерах.

Отметим, что за последний год в микрорайоне Луговая обновили котельную, отремонтировали крыши и подъезды, проложили тротуары, обустроили детские площадки. Помимо этого, там продолжают совершенствовать схему дорожного движения, устанавливают светофоры на переходе через железнодорожные пути.

Благоустройство ЖКХ Лобня

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