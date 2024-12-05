Митинг к 83-летию начала битвы за Москву прошел в Лобне

Церемония возложения цветов прошла в микрорайонах Красная Поляна, Луговая и Восточный. Также почтили память защитников Москвы и всех погибших в Великой Отечественной войне у мемориального комплекса «Зенитное орудие». В митингах приняли участие глава Лобни Анна Кротова, исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин, депутаты местного Совета, прокурор города Алексей Пальчик и начальник ОМВД Владимир Демурчян «Именно в Лобне благодаря мужеству и отваге солдат был дан отпор фашистам, что стало важным шагом на пути к Великой Победе. С благодарностью мы вспоминаем всех, кто ценой своей жизни отстоял нашу русскую землю», - поделилась в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

В памятных мероприятиях также приняли участие кадеты, юнармейцы и жители города.

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