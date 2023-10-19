Митинг к 105-летию ВЛКСМ прошел на Аллее Славы в Красногорске
В этом году исполняется 105 лет со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. По этому случаю на Аллее Славы в Красногорске прошел митинг. Участники возложили цветы и почти минутой молчания память тех, кто в годы Великой Отечественной были в рядах добровольцев на передовой военного и трудового фронтов.
Комсомольцы были в числе первых, кто когда-то осваивал целину, покорял космос, строил заводы и новые магистрали, защищал родину в годы Великой Отечественной войны.
«Мы с пионерской организации вступили в комсомол, он дал нам всем нам будущее - путевку в жизнь. Комсомол за эти годы был отмечен на самых важных исторических рубежах нашего отечества», - отметил председатель красногорского отделения Московского областного фонда ветеранов комсомола Владимир Миронов.
Сегодня такие же активисты вступают в «Молодую гвардию» партии «Единой России». Самое крупное отделение в Московской области объединяет почти семь тысяч ребят. Молодогвардейцы оказывают помощь нуждающимся, проводят патриотические акции, субботники и образовательные форумы, реализуют социально значимые проекты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».